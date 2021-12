Weihnachten in Hogwarts: Minecraft-Fan erschafft den Harry-Potter-Traum

Das weihnachtliche Hogwarts in Minecraft – da staunen Harry-Potter-Fans nicht schlecht. Bild: Getty Images/DeanDrobot, Reddit/Lil-Failure.

Die Vorweihnachtszeit bricht an und lädt somit zur Gemütlichkeit ein. Wo könnte man diese besser erleben, als in einem winterlich eingetauchtes Hogwarts? Ein Minecraft-Fan hat den beliebten Ort aus Harry Potter nachgebaut und mit so viel Leben gefüllt, dass wir am liebsten sofort durch die Hallen wandern wollen. Schaut euch das beeindruckende Video einfach selbst an.

Weihnachtliches Hogwarts in Minecraft

Das Harry-Potter-Universum hat schon viele Auftritte in dem Sandbox-Game erlebt, schließlich dürfte die Schnittmenge bei Minecraft- und Harry-Potter-Fans ziemlich groß sein. Auch Hogwarts ist schon etliche Male in Minecraft zum Leben erweckt worden, doch diese weihnachtliche Edition des beliebten Schauplatzes ist noch einmal eine extra Erwähnung wert.

Schaut euch die winterliche Atmosphäre einfach selbst in folgendem Reddit-Clip von Lil-Failure an:

Warme Lichter, Festtagsdekoration und jede Menge Schnee – so stellen wir uns die perfekte Weihnacht in der Zauberschule vor. Lil-Failure hat wirklich viel Liebe in die Details gesteckt und zaubert damit eine wirklich besinnliche Atmosphäre. Sogar die Hintergrundmusik des Videos versetzt in die perfekte Weihnachtsstimmung.

Ihr könnt die Hogwarts-Map herunterladen

Das Allerbeste an dem beeindruckenden Bauwerk von Lil-Failure ist, dass er die winterliche Hogwarts-Karte zum Download bereitgestellt hat. So könnt ihr die Weihnachtstage damit verbringen, selbst durch die alten Hallen des Zauber-Schlosses zu wandeln.

Im Reddit-Thread zeigt sich die Minecraft-Community auch mehr als begeistert von seiner Kreation. Sie beglückwünschen ihn zu dem Ergebnis und freuen sich über die Bereitstellung der Welt.

