GTA-Publisher attackiert Indie-Game – Fans reagieren empört

GTA-Publisher Take-Two geht gegen eines der besten Spiele des Jahres mit einer Unterlassungsaufforderung vor. Der rechtliche Schritt stößt bei Gamern auf Reddit auf Unverständnis und sorgt für lautstarke Kritik.

Das Koop-Abenteuer It Takes Two zählt dieses Jahr nicht nur angesichts des eher dünnen Aufgebots an überzeugenden Top-Spielen zu den wenigen Lichtblicken. Entwickler Hazelight hat mit dem Pärchen-Spiel eine charmante, unterhaltsame und emotionale Geschichte für zwei Spieler erzählt – doch das kleine Studio muss sich gegen einen rechtlichen Angriff von GTA-Publisher Take-Two wehren. Der Grund für die Fehde sorgt auf Reddit für Spott.

Take-Two gegen It Takes Two

Entwickler Hazelight wollte sich die Rechte am Namen des Spiels, It Takes Two, zum Release im März eintragen lassen. Ein kürzlich aufgetauchtes Dokument zeigt nun aber, dass Publisher Take-Two zu diesem Anlass eine Unterlassungsaufforderung am United States Patent and Trademark Office eingereicht hat – wegen der Namensähnlichkeit zwischen Spiel und Publisher. (Quelle: Eurogamer)

Auf Reddit reagieren Gamer mit Unverständnis und Hohn für den rechtlichen Schritt von Take-Two. Kommentatoren werfen dem Unternehmen kleinliches und boshaftes Verhalten vor und stellen die Sinnhaftigkeit der Unterlassungsaufforderung in Frage. Für die meisten erschließt sich nicht, wie die überaus häufig genutzten englischen Worte "Take" und "Two" von einem Unternehmen rechtlich geschützt und als Basis für eine solche Maßnahme genutzt werden können. (Quelle: Reddit)

"Was soll das überhaupt (...)? Es ist keine Urheberrechtsverletzung, niemand verwechselt das Spiel und das Unternehmen und es kostet Take-Two auch keine Verkäufe. Es wirkt einfach total sinnlos." (Reddit-User flintlok1721)

"Es ist keine Urheberrechtsverletztung, sie würden den Fall absolut verlieren, wenn es vor Gericht ginge. Das Problem ist, dass kleine Unternehmen nicht das Geld oder die Ressourcen haben, um so einen Disput aufzunehmen, also geben sie klein bei oder ändern den Namen. Es ist im Wesentlichen Erpressung." (Reddit-User Bobodog1)

"Ah ja, es ist so schön zu sehen, wie so ein talentierter und vielversprechender Entwickler eines der besten, kreativsten und erfrischendsten Spiele der letzten Jahre von einer grundlosen Klage von einem gigantischen Unternehmen auseinandergenommen wird. Einfach nur ein weiterer Tag in der Branche." (Reddit-User BenevolentCheese)

GTA-Publisher geht wiederholt gegen kleine Firmen vor

Der Urheberrechtsvorstoß gegen It Takes Two ist bei Weitem nicht die erste Unterlassungsaufforderung von Take-Two. In den letzten Monaten ist das Unternehmen äußerst aggressiv gegen kleine Firmen vorgegangen, selbst wenn diese keinerlei Verbindung zur Videospielbranche aufweisen. Unter anderem nahm der Publisher auch kleine Firmen ins Fadenkreuz, die die Wörter Mafia, Civilization und Rockstar im Namen tragen.

Wie es mit dem Fall von It Takes Two nun weitergehen wird, ist noch nicht klar. Hazelight könnte zum Beispiel den Namen des Spiels ändern, die Aufforderung anfechten oder auf das Eintragen der Namensrechte verzichten.

In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr in It Takes Two mit Nagel und Hammer an den Wänden entlang klettern könnt:

