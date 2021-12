Pokémon Diamant & Perle: Glückspilz muss schmerzhafte Entscheidung treffen

Glückspilz und Pechvogel zugleich: Ein Pokémon-Spieler von Diamant und Perle muss sich einer harten Entscheidung stellen.

Welche Edition? Welches Start-Pokémon? Immer wieder müssen Pokémon-Fans Entscheidungen treffen. Wobei diese noch recht einfach erscheinen, steht ein Spieler jetzt vor einer wirklich harten Auswahl. Denn obwohl er großes Glück hat, wird die Wahl auf jeden Fall schmerzen.

Pokémon-Fan in glücklicher Zwickmühle

Redditor Koconut100 wollte in Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle eigentlich nur seinen Poké-Radar zum ersten Mal ausprobieren. Das Gadget soll anzeigen, wo genau sich Pokémon im hohen Gras verstecken. Auch schillernde Pokémon, die sehr selten zu finden sind, werden damit angezeigt.

Ein Clip zeigt den Spieler nun dabei, wie er sich zum ersten Mal mit seinem Radar ins hohe Gras begibt – und ihm nicht nur eines, sondern gleich zwei schillernde Pokémon angezeigt werden. Die Chance auf ein "Shiny" zu treffen, liegt im Spiel übrigens bei 1 zu 4096. Wie viel Glück muss der Redditor also haben, um gleich auf zwei zu treffen? Die Antwort: zu viel für sein eigenes Wohl.

Da die anderen Pokémon nämlich verschwinden, sobald ihr euch in einen Kampf begebt, steht Koconut100 vor der Qual der Wahl: Welches Shiny nimmt er mit nach Hause? Ohne zu wissen, welche Pokémon sich zwischen dem Gras verstecken, ist das eine richtig fiese Situation:

Welches Shiny hat er bekommen?

Das Video endet leider mit einem Cliffhanger, da nicht gezeigt wird, für welches spezielle Pokémon er sich letztendlich entscheidet. In den Kommentaren gibt es aber zumindest die Auflösung dafür, welches Shiny am Ende für ihn herausgesprungen ist: Bojelin. Der (nicht ganz so) glückliche Trainer schreibt dazu, das Wasser-Pokémon sähe als Shiny krank aus. Autsch.

Bojelin in seiner normalen und schillernden Färbung. (Bild: Game Freak, ILCA)

Hätte sich der Spieler für das andere Pokémon auf Route 222 entschieden, hätte er eines von diesen als Shiny haben können: Magnetilo, Magneton, Pantimos, Elektek, Wingull, Pelipper, Luxio, Gastrodon, Charmian, Schnurgast oder Plaudagei. Bei einigen kommt es aber darauf an, welche Version er besitzt.

