Chaotischer Gott-Simulator wird neuer Steam-Hit

Was würdet ihr mit gottgleichen Kräften tun? Lasst ihr eure Anhänger florieren oder bestraft ihr sie mit schrecklichen Plagen? Ein neuer Simulator mit niedlicher Pixel-Optik gibt euch jetzt auf Steam endlich die Möglichkeit, euch wie ein allmächtiges Wesen zu fühlen.

Gott-Simulator wird zum Steam-Topseller

Das am 2. Dezember für den PC erschienene WorldBox – God Simulator scheint genau die Vorlieben der Steam-Spieler zu treffen. Wie der Name schon vermuten lässt, seid ihr in dem Sandbox-Spiel der allmächtige Gott eurer eigenen Welt. In der Steam-Topsellerliste steht der Simulator aktuell sogar auf dem dritten Platz.

Die Produktseite auf Steam gibt euch bereits einen Ausblick darauf, wie euer durchschnittlicher Tagesablauf als Gott in der Fantasy-Welt aussieht. Es gibt die Völker Menschen, Orks, Elfen und Zwerge, die im Laufe der Zeit neues Land kolonialisieren, Königreiche gründen und auch gegeneinander Krieg führen können. Dann liegt es an euch, auf welche Seite ihr euch schlagt und wie ihr Blitze, Säureregen oder sogar Atombomben einsetzt. Auch der gewaltige Krabbzilla mit Laserklauen hört nur auf das Kommando eines Gottes.

WorldBox: Vom Mobile Game zum Steam-Hit

WorldBox - God Simulator ist ursprünglich als Mobile Game erschienen, das jetzt auch seinen Weg auf Steam gefunden hat. Aktuell befindet es sich noch im Early Access und soll in der Zukunft um neue Kräfte, Kreaturen und um ein Religionssystem erweitert werden. Bei der Community kommt es jedoch bereits jetzt sehr gut an. Insgesamt fallen 93 Prozent der 786 Nutzerrezensionen positiv aus.

