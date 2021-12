PS5 mit Ökostrom-Angebot schnappen: Konsole aktuell als Tarif-Prämie verfügbar

PS5 im Strom-Tarif: Sonys Konsole ist bei E wie einfach verfügbar.

Während die PlayStation 5 aktuell bei den großen Online-Shops ausverkauft ist, könnt ihr euch die begehrte Konsole beim Strom-Anbieter E wie einfach in einem Strom-Tarif-Bundle schnappen. Wir sagen euch, was in dem PS5-Deal enthalten ist.

Die PlayStation 5 macht sich leider weiterhin rar – die Konsole wird voraussichtlich auch in den nächsten Wochen nur äußerst schwer zu ergattern sein. Mit dem Strom-Tarif von E wie einfach könnt ihr euch die PS5 jetzt allerdings in einem umfangreichen Bundle bestellen – hier findet ihr alle Details zu dem Angebot.

PS5 Disc-Edition im Strom-Tarif sichern

Beim Strom-Discounter E wie einfach (Tochertunternehmen von E.on) ist die PS5 aktuell als Prämie in einem Tarif-Bundle verfügbar – und zwar als Disc-Edition mit zwei DualSense-Controllern und 24 Monaten der PS-Plus-Mitgliedschaft. Das Paket könnt ihr euch für eine einmalige Zuzahlung von 349 Euro sichern. So sieht der Strom-Tarif im Detail aus:

100 Prozent Ökostrom

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

Preisgarantie über 24 Monate

Sony PlayStation 5 Disc Edition

2 DualSense-Controller

24 Monate PlayStation-Plus-Abo

Einmalige Zuzahlung von 349 Euro

PS5-Bundle bei E wie einfach: Im Ökostrom-Tarif verfügbar

Mit dem Abschluss eines Strom-Vertrags bei E wie einfach könnt ihr euch momentan also eine PS5 sichern. Dazu müsst ihr mindestens einen Monat vor Ablauf eurer aktuellen Vertragslaufzeit E wie einfach mit dem Wechsel beauftragen.

Nach der Vertragsbestätigung und dem Eingang der einmaligen Zuzahlung von 349 Euro könnt ihr euch dann auf eure PS5 freuen. Die Konsole wird ab Ende Januar 2022 geliefert.

