GTA Online: Neuer DLC setzt Franklins Geschichte aus GTA 5 fort

GTA-Online-Erweiterung erzählt Franklins Geschichte weiter. Bild: Rockstar Games

GTA-Fans aufgepasst! Rockstar hat heute eine neue Erweiterung angekündigt. Die konzentriert sich einzig und allein auf den GTA-Charakter Franklin und spielt nach den Ereignissen der Einzelspieler-Kampagne.

GTA Online: Franklins Geschichte geht jetzt weiter

Auf dem offiziellen Blog von Rockstar kündigt das Studio eine neue GTA-Online-Erweiterung namens The Contract an. Dabei dreht sich alles um Franklins Arbeit in seiner neuen Agentur für Promis. Prominent wird es auch bei der Musik, denn Dr. Dre hat extra neue Musik für diese Erweiterung komponiert und die wird eine sehr wichtige Rolle spielen.

Im Rahmen der Geschichte zu The Contract wird Franklin von DJ Pooh, dem Radiomoderator von GTA 5 (und Co-Autor von GTA Online) kontaktiert. Dieser erwähnt einen potenziellen Kunden: Dr. Dre. Dre hat sein Telefon verloren, das voll mit unveröffentlichter neuer Musik ist. Eure Aufgabe ist es nun, die Tracks zu sichern und sie dem legendären Künstler zurückzugeben – das könnt ihr entweder allein oder im Team erledigen.

Laut Rockstar werdet ihr mit Franklin selbst, Chop the Dog und einem Hacker namens Imani zusammenarbeiten, um von Franklins altem Viertel zu den Partys in Los Santos und zu den FIB-Büros zu kommen, um die Tracks zurückzuholen.

Im offiziellen Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck holen:

GTA Online The Contract

Wann erscheint The Contract und wie viel kostet es?

Wie alle bisherigen GTA-Online-Updates wird auch dieses kostenlos sein und ihr müsst euch nicht einmal mehr lang gedulden. Schon ab dem 15. Dezember 2021 erfahrt ihr, wie es Franklin ergangen ist und was die Zukunft für ihn bereithält.

Neben einer spannenden Geschichte hält die Erweiterung für euch auch neue Waffen, schicke Fahrzeuge und mehr bereit. Nähere Infos sollen laut Rockstar in den kommenden Tagen folgen.

(Quelle: Rockstar Newswire)

