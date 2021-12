PS5 bei o2: Digital-Edition + 2. Controller oder Pulse Kopfhörer im Tarif-Bundle wieder erhältlich

Die Knappheit der PlayStation 5 nimmt einfach kein Ende. Wenn ihr nicht mehr länger warten und endlich Besitzer einer PlayStation 5 sein wollt, hat o2 wieder ihr beliebtes Tarif-Bundle auf Lager. (Bild: GIGA)

Auch ein Jahr nach Erscheinungsdatum ist die PlayStation 5 immer noch Mangelware. Doch es gibt einen Lichtblick: Der Mobilfunk-Anbieter o2 hat wieder ein Tarif-Bundle im Angebot, mit dem ihr euch nicht nur die Next-Gen-Konsole, sondern auch noch einen zweiten Controller oder einen Sony Pulse Kopfhörer und 20 GB LTE-Datenvolumen sichern könnt. Aber lohnt sich das auch? Wir haben nachgerechnet!

PlayStation 5 Digital-Edition bei o2

o2 weiß, was sich viele PlayStation-Fans wünschen und bietet endlich wieder das beliebte Tarif-Bundle mit der PS5 (Disc-Edition) zusammen mit dem „o2 Free M“-Tarif für 39,99 Euro im Monat an. Dieses beinhaltet eine Allnet- und SMS-Flat sowie monatlich 20 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 300 MBit/s. Dazu gibt es einen zweiten Controller on top.

Diesmal gibt es auch noch ein zweites Bundle, bei dem ihr euch die PS5 (Disc-Edition) und einen Sony Pulse Headset für 44,99 Euro sichern könnt.

Zum Angebot inkl. Controller

Zu beiden NextGen-Konsolen könnt ihr euch zusätzlich noch ein 12 Monate PlayStation Plus Abo und einen 100 Euro Wechselbonus sichern. Hinweis: Einziges Manko ist, dass die Lieferzeit mit 7 Wochen angegeben ist. Die PS5 wird also leider nicht mehr unterm Tannenbaum landen.

Die Tarif-Details im Überblick:

Für beide Tarife gilt:

Netz: o2

Tarif: „o2 Free M“

20 GB LTE-Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

PlayStation 5 mit 2. Controller im Tarif: Wir rechnen vor

Monatliche Grundgebühr: 24 × 39,99 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

Zuzahlung für die PS5: 1 Euro

Gesamtkosten nach 24 Monaten: 1.004,74 Euro

PS5 bei o2: Lohnt sich das Angebot?

Monatlich 40 Euro für einen Mobilfunktarif klingt erst mal nicht nach einem Schnäppchen, doch wir rechnen mal nach. Die PS5 Digital-Edition kostet mindestens 399 Euro, zumindest theoretisch, denn sie ist ja überall ausverkauft. Der 2. Controller kostet aktuell rund 60 Euro. Ein PlayStation Plus Abo für 12 Monate kostet UVP 59,99 Euro.

Zieht man diese Werte nun von den Gesamtkosten über 24 Monate Vertragslaufzeit ab, bleiben genau 485,75 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 20,24 Euro im Monat – ein nicht allzu schlechter Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit ganzen 20 GB Datenvolumen und 300 Mbit/s. Der 100 Euro Wechselbonus ist hier noch gar nicht inkludiert.

Als größtes Kaufargument selbst gilt hierbei selbstverständlich, dass ihr die PlayStation 5, den 2. Controller und 1 Jahr PlayStation Plus bekommt. Wem das wichtig ist, der wird mit diesem Tarif zumindest keinen Verlust machen. Zum Vergleich: Ein Tarif mit ähnlichen Konditionen bei o2 selbst kostet rund 30 Euro im Monat.

Vergesst auf keinen Fall rechtzeitig zu kündigen, also mindestens 3 Monate vor Vertragsende. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden. Die Grundgebühr reduziert sich außerdem auf 29,99 Euro ab dem 25. Monat.