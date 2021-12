Hilfe, Ubisoft möchte Splinter Cell zu einem Open-World-Spiel machen

Ubisoft, bitte nicht! (Bild: Ubisoft / Getty Images - nicoletaionescu)

Könnte das nächste Splinter Cell eine offene Welt bieten wie aktuell die meisten anderen Ubisoft-Spiele? Das Projekt befinde sich zwar noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase, aber offenbar plane Ubisoft die Marke als Open-World-Spiel wiederzubeleben.

Wie Assassin's Creed – mit mehr Fokus auf Stealth

Das letzte vollwertige Splinter Cell liegt nun acht Jahre zurück. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Hinweise, dass Ubisoft die Stealth-Reihe zurückholen möchte. Laut Branchen-Insider Tom Henderson, der schon mehrfach richtige Vorabinformationen zu Spielen wie Battlefield und Call of Duty lieferte, plant das Unternehmen einen ganz neuen Ansatz für die Splinter-Cell-Marke.

In einem Twitterpost berichtet Henderson, dass sich das neue Splinter Cell noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befinde und Ubisoft beabsichtige, das Stealth-Spiel in seine typische Open-World-Formel zu pressen. Es soll wie ein Assassin's Creed werden, aber mit einem größeren Fokus auf Stealth.

Darüber hinaus schreibt Henderson, dass Ubisoft die offene Welt so umsetzen möchte, „wie Halo Infinite seine Open-World handhabt“. Das könnte dann so aussehen, dass ihr nicht eine riesige Welt von Anfang an bereisen könnt, sondern nach und nach neue Areale freischaltet.

Geht es in Richtung Metal Gear Solid 5?

Zwar nennt Henderson keine weiteren Informationen, aber man kann erahnen, wie das neue Splinter Cell ausfallen könnte. Schließlich wagte auch ein anderer beliebter Genre-Vertreter den Wechsel hin zu einer Open World. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain bietet zum ersten Mal in der Reihe eine große offene Welt mit umfangreicher Erkundung und dem für die Serie typischen Stealth-Gameplay.

Fans sind allerdings sehr zwiegespalten. Der Nutzer @r_a_mp_ schreibt unter Hendersons Twitterpost: „Ein Splinter Cell mit Open World könnte funktionieren, denke ich. Eine Kombination aus MGS5 und der alten Beta-Version von Splinter Cell: Conviction.“ Diese war weit entfernt vom finalen Spiel und ähnelte zu der Zeit sehr einem anderen Ubisoft-Game, das später erschien: Watch Dogs. (Quelle: NeoGamer)

Der Nutzer @RG3TCompany schreibt hingegen: „Warum müssen all deren Spiele Open World sein? Ghost Recon hat den Mist nicht gebraucht und Splinter Cell braucht ihn auch nicht.“

Kommentar von Sanel Rihic