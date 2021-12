8 Hardcore-Games, bei denen ihr das Handtuch geworfen habt

God of War, Sekiro und Co: Folgende Spiele haben euch zum Aufgeben gezwungen. Bild: Sony.

Herausforderungen in Spielen können geil sein: Dark Souls und Co. haben das perfektioniert. Doch bei welchen Games war es euch zu viel des Guten? Wir haben euch gefragt, welche Hardcore-Erfahrungen euch so richtig zerstört haben, und ihr habt geantwortet.

Einfach zu schwer: Nicht nur bei Dark Souls habt ihr das Handtuch geworfen

Die Soulslike-Spiele wie Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne und Dark Souls 3 selbst, haben ihr Konzept auf knackig schwere Herausforderungen ausgelegt und viele Spieler lieben es. Aber nicht nur diese offensichtlichen Vertreter haben es geschafft, dass ihr schlagartig die Finger von einem bestimmten Spiel lasst, weil es euch an eure Grenzen bringt. Auch nicht zu erwartende Titel haben es der Community besonders schwer gemacht.

In der folgenden Bilderstrecke seht ihr, welche Spiele euch zur Verzweiflung treiben und warum genau das so ist:

So manches Spiel dürfte für den einen oder anderen eine echte Überraschung dargestellt haben. Bei allem Ehrgeiz, manche Herausforderungen könnt ihr auch guten Gewissens hinter euch lassen, ohne sie gemeistert zu haben. Die Videospielwelt und der bekannte Pile of Shame hat schließlich mehr als genug Alternativen zu bieten.

Kommt euch eine der beschriebenen Erfahrungen bekannt vor? Welche Games haben euch in die Knie gezwungen? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in unseren Kommentarbereich.