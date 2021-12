Hellblade 2, Star Wars, Elden Ring: Die Highlights der Game Awards 2021

Neues zu Elden Ring in einem knapp vierminütigen Trailer. (Bild: Bandai Namco Entertainment / The Game Awards)

Die Game Awards 2021 sind vorbei und damit auch ein Abend mit vielen neuen Trailern und Details zu kommenden Spielen. Hier sind die ganzen Hightlights der Show.

Über 30 Weltpremieren

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fanden die diesjährigen Game Awards von und mit Geoff Keighley statt. Die Show kürte nicht nur die besten Spiele des Jahres, sondern begeisterte auch Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt mit Dutzenden Weltpremieren. Die wichtigsten Trailer und Informationen sowie die Gewinner der Game Awards haben wir für euch zusammengefasst.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Hellblade 2 Senua’s Saga: Hellblade II Gameplay Reveal - The Game Awards 2021

In Hellblade 2 erwartet euch eine düstere, bedrückende Welt, in der sich die Protagonistin Senua neuen Gefahren stellen muss. Der Trailer beeindruckt mit nahtlosen Übergängen zwischen Cutscenes und Gameplay und die Grafik sieht erstklassig aus.

Evil West

Evil West Evil West - TGA2021: Gameplay Reveal Trailer

Evil West kombiniert Western mit Fantasy-Horror. Ihr könnt nicht nur mit Revolver, sondern auch mit Magie und Flammenwerfer die üblen Dämonen bezwingen. Erscheinen soll das Spiel 2022.

Star Wars Eclipse

Star Wars Star Wars Eclipse – Official Cinematic Reveal Trailer

Das neueste Spiel der Heavy-Rain-Macher Quantic Dream spielt im Star-Wars-Universum. Der Trailer gibt euch einen kleinen Einblick in die Welt von Star Wars Eclipse, seinen verschiedenen Völkern und großen Raumschiffschlachten.

Alan Wake 2

Alan Wake Alan Wake 2 – Announcement Trailer | The Game Awards 2021

Die Gerüchte stimmten also. Ein kurzer Trailer bestätigt die Fortsetzung von Remedy. Alan Wake 2 soll 2023 erscheinen und ein Survival-Horror-Game werden. Also viel gruseliger als Teil 1.

Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog 2 (2022) | Offizieller Trailer

Auch der Sonic-Film erhält eine Fortsetzung. Jim Carrey kehrt als Dr. Eggman zurück. Außerdem sind auch Tails und Knuckles dieses Mal mit von der Partie. Neben dem Trailer zum neuen Film wurde auch ein neues Sonic-Spiel für Ende 2022 angekündigt: Sonic Frontiers.

Suicide Squad

Suicide Squad Suicide Squad: Kill the Justice League Official Gameplay Trailer - “Flash and Burn”

Rocksteadys neues Spiel wird brutaler und witziger. Im Trailer zu Suicide Squad seht ihr jede Menge Gameplay und das Releasejahr: 2022. Bis auf den Einsatz verschiedener Feuerwaffen erinnern die brutalen und schnellen Kämpfe stark an die Arkham-Spiele.

Wonder Woman

Wonder Woman Wonder Woman - Official Game Announcement Teaser

DC und Warner Bros laufen auf Hochtouren! Neben dem Trailer zu Suicide Squad wurde auch ein Spiel zu Wonder Woman angekündigt.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West | World Premiere Trailer

Ein neuer Trailer zur Fortsetzung des postapokalyptischen Open-World-Hits zeigt Aloy in unterschiedlichen Outfits; dazu viele verschiedene Areale und neues Gameplay. Horizon Forbidden West erscheint voraussichtlich 2022.

Slitterhead

Slitterhead | Teaser Trailer

Slitterhead ist das neueste Spiel des Silent-Hill-Schöpfers Keiichiro Toyama. Der Trailer verschafft euch einen kleinen Einblick in seine neue Horror-Vision.

Forspoken

Forspoken Forspoken | The Game Awards 2021 Trailer

Das nächste große Ding aus dem Hause Square Enix könnte Forspoken werden. Der Trailer verrät etwas mehr zur Story und zeigt das umfangreiche Parkour-Gameplay sowie die magischen Kämpfe. Forspoken erscheint voraussichtlich am 24. Mai 2022.

Saints Row

Saints Row SAINTS ROW – „Game Awards“-Gameplay-Trailer

Der neue Trailer lässt das alte Saints-Row-Gefühl wieder aufkommen. Ihr seht jede Menge wilde Action und überdrehten Humor.

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem | TGA 2021: Gameplay Reveal Trailer

Die Fortsetzung wirkt deutlich größer als noch der Vorgänger. A Plague Tale: Requiem erscheint voraussichtlich 2022. Besitzer des Xbox Game Pass erhalten das Spiel umsonst.

Halo-Serie

Halo The Series (2022) | First Look Trailer

Kurze Ausschnitte gab es bereits vor den Game Awards zu sehen, nun wurde der ganze Trailer vorgestellt. Die Halo-Serie erscheint ebenfalls voraussichtlich 2022.

Elden Ring

Elden Ring | Story-Trailer

Der atmosphärische Trailer liefert mehr Kontext zur Story und präsentiert erneut die beeindruckende Fantasy-Welt, die ihr voraussichtlich am 25. Februar 2022 bereisen könnt.

Weitere nennenswerte Erwähnungen

Viele weitere Spiele wurden während der Show vorgestellt. The Texas Chainsaw Massacre kehrt als Multiplayer-Spiel zurück, Monster Hunter Rise: Sunbreak und Destiny 2 bekommen eine große Erweiterung spendiert, ein Hollow-Knight-ähnliches 2D-Abenteuer namens Have a Nice Death erscheint im März 2022, ein Spiel im Herr-der-Ringe-Universum mit Gollum in der Hauptrolle wurde enthüllt und Among Us kommt für VR.

Gewinner der Game Awards

Hier sind Gewinner der Game Awards 2021:

Game of the Year: It Takes Two

Best Game Direction: Death Loop

Best Narrative: Marvel's Guadians of the Galaxy

Best Performance: Maggie Robertson aus Resident Evil 8

Best Action Adventure Game: Metroid Dread

Best Role Playing Game: Tales of Arise

Best Multiplayer Game: It takes Two

Best Ongoing Game: Final Fantasy 14 Online

Most Anticipated Game: Elden Ring

Alle weiteren Gewinner findet ihr auf der offiziellen Seite der Game Awards. (Quelle: The Game Awards)