Game Awards: Fans feiern großen Gewinner

It Takes Two wurde zum besten Spiel des Jahres gekürt. (Bildquelle: max-kegfire, Getty Images)

Ein charmantes Indie-Game hat dieses Jahr ganz groß bei den Game Awards abgeräumt. Das Koop-Spiel konnte sich gleich drei Auszeichnungen sichern, darunter auch den Titel des besten Spiels des Jahres. Auf Reddit freuen sich Gamer über den Überraschungserfolg.

Mit It Takes Two konnte dieses Jahr das Studio Hazelight einen echten Überraschungs-Hit landen und sich sogar den Preis als Bestes Spiel des Jahres bei den Game Awards schnappen. Das Koop-Abenteuer für zwei Personen setzte sich damit gegen wesentlich größere Namen wie Resident Evil Village, Ratchet & Clank: Rift Apart, Metroid Dread und Deathloop durch – und die Gaming-Community auf Reddit feiert diesen Erfolg ausgiebig.

It Takes Two: Großer Gewinner des Abends

It Takes Two konnte sich die Haupt-Auszeichnung des Abends und darüber hinaus auch noch die Preise für das beste Familienspiel und das beste Multiplayer-Spiel sichern. Das Koop-Game von Hazelight und Game Director Josef Fares sind somit klare Gewinner der Verleihung.

Auf Reddit sorgt der Siegeszug von It Takes Two für Begeisterung. Kommentatoren freuen sich über die verdiente Auszeichnung des Spiels, auch wenn der Triumph für viele trotzdem eine Überraschung war. (Quelle: Reddit)

Ich finde es toll, dass ein Couch-Koop-Spiel mit Split Screen in einer Zeit gewonnen hat, in der diese Spiele außerhalb von Nintendo so selten geworden sind. (Reddit-User CosmiqCowboy)

Das hab ich nicht erwartet, aber ich muss zugeben, dass es ein brillantes Spiel und ein ziemlich einzigartiges Erlebnis ist. Absolut verdient! (Reddit-User Bardem)

Hab es mit meiner Frau gespielt. Sie interessiert sich eigentlich überhaupt nicht für Videospiele. Aber nachdem wir es angefangen hatten, war sie diejenige, die nicht mehr aufhören wollte. Es waren alles großartige Spiele, aber It Takes Two ist sogar ein Spiel für Nicht-Gamer." (Reddit-User andokami1987)

Das ist nicht nur ein Gewinn für It Takes Two, sondern ein Gewinn für echte Kreativität. Das allein hat mein Vertrauen in die Game Awards wiederhergestellt. (Reddit-User Elit-One)

Was It Takes Two zu einem verdienten Gewinner macht, könnt ihr übrigens im Test bei GIGA nachlesen.

Game Awards: Bestes Spiel trotz Attacke von Take-Two

Die Auszeichnung als bestes Spiel 2021 wird die Entwickler von It Takes Two wohl besonders freuen, nachdem diese Woche bekanntgeworden ist, dass GTA-Publisher Take-Two zum Release eine Unterlassungsaufforderung gegen die Namensrechte des Spiels vorgelegt hat. Die drei Preise beweisen, dass die Branche nun dem Spiel die Anerkennung zukommen lässt, die es verdient hat.

