Riesiges Minecraft-Pack gibt euch noch mehr Biome – sogar Vulkane

Ein Mega-Pack für Minecraft fügt etliche neue Biome hinzu – darunter sogar ein ganzes Vulkan-Ökosystem.

Mit dem zweiten Part des "Caves and Cliffs"-Updates hat die Landschaft von Minecraft einen riesigen Wandel durchgemacht. Mehr Vielfalt ist die Devise. Sollte euch das noch nicht Abwechslung genug sein, ist das Terralith-Pack genau das Richtige für euch: Dieses zaubert einen großen Haufen weiterer Biome in euer Survival-Game – inklusive spektakulärer Vulkane.

Minecraft: Holt euch 85 weitere Biome ins Game

Die große Stärke von Minecraft liegt sicherlich in den unendlichen Möglichkeiten der Sandbox – gerade auch durch die Kreationen aus den Reihen der Community.

Texturen-Pakete, Daten-Pakete und Shader – für jeden Geschmack gibt es die passende Erweiterung. Mit dem am 30. November aufgespielten zweiten Part des "Caves and Cliffs"-Updates hat Minecraft die wohl größten Veränderungen seit seinen Anfangstagen durchgemacht. In Bezug auf die Weltgenerierung – samt der Biome, Weltbegrenzungen und Ressourcenverteilung – erwartet die Spieler des Survival-Games jetzt jede Menge Abwechslung.

Doch es geht noch umfangreicher: Mit dem Data-Pack Terralith 2.0 von Stardust Labs. Dieses ist nicht brandneu, doch ist es mittlerweile auf die neueste Version 1.18 angepasst worden. Zeit, die Vulkane sprießen zu lassen!

Mit dem Terralithpack erwarten euch 85 weitere Biome, darunter komplett neue Terrain-Typen wie Schluchten, schwebende Inseln und tiefe Ozeangräben. Zudem werden auch bestehende Vanilla-Biome mit neuen und verbesserten Features ausgestattet. Bei den vielen zusätzlichen Landschaften ist für jeden etwas dabei – sowohl realistisches als auch Fantasy-Terrain.

Schaut euch einige der Biom-Highlights im Trailer der Macher an:

Wie bekommt ihr das Terralith-Pack für Minecraft 1.18?

Wenn ihr eure Java-Version von Minecraft mit dem Terralith-Pack verschönern wollt, könnt ihr es auf der Webseite von PlanetMinecraft herunterladen. Dort findet ihr auch eine ausführliche Anleitung, wie ihr Data-Packs installieren könnt.

Trotz der großen Vielfalt von Minecraft gibt es immer noch Features die dem Survival-Spiel fehlen. Diese Bilderstrecke zeigt, welche das sind: