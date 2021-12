Die Releases in der Kalenderwoche 50.

Kaum zu glauben, aber Weihnachten steht so gut wie vor der Tür. Wer noch auf der Suche nach letzten Geschenkideen ist, erhält noch ein paar Gelegenheiten in dieser Woche.

Among Us | 14. Dezember

PS4 / PS5 / Xbox One / XSX

Among Us war zweifellos einer der größten Überraschungs-Hits von 2020. Mittlerweile hat der Hype um das Partyspiel, bei dem gekonntes Lügen und taktisches Diskutieren eine wichtige Rolle einnehmen, zwar abgenommen, aber noch immer tummeln sich darin täglich mehrere tausend Spieler. Schon bald kommen noch mehr dazu.

Entwickler Innersloth schiebt nämlich zum Jahresende noch den Release für die PlayStation- und Xbox-Konsolen nach. Die Konsolenversion ist inhaltlich, abgesehen von ein paar speziellen Skins, unverändert und lässt euch mit bis zu 15 Spielern gemeinsam eine Lobby betreten. Dank Crossplay können auch Spieler von anderen Plattformen mitmachen.

Among Us: Trailer für das Cosmicube-Update mit vier neuen Rollen

Und seit dem letzten Update ist Among Us auch inhaltlich gewachsen: Mittlerweile gibt es vier neue Rollen, in denen die Spieler zufällig schlüpfen und Chaos und Verwirrung stiften können.

Fire Girl: Hack'n Splash Rescue | 14. Dezember

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

In Fire Girl: Hack'n Splash Rescue schlüpft ihr in die Rolle einer jugen Feuerwehrfrau, die eine in die Jahre gekommene Feuerwache wieder erfolgreich machen will. Dafür setzt ihr in dem Plattformer auf eine Axt und einen überaus effektiven Feuerwehrschlauch, der zugleich als Jetpack dient.

Der wird auch in den Einsätzen benötigt, denn ihr habt vor Ort nur wenige Minuten Zeit, um alle Zivilisten vor dem Feuertod und fiesen Pyromonstern zu bewahren. Zwischen den Einsätzen baut ihr die Feuerwache wieder auf, wertet eure Aufrüstung auf, bezahlt Rechnungen und stellt neue Mitarbeiter ein.

Der Release von Fire Girl: Hack'n Splash Rescue findet dabei übrigens für den PC und alle aktuellen Konsolen statt. Auch die Nintendo Switch wird von Anfang an mit einer Version bedient.

Alfred Hitchcock: Vertigo | 16. Dezember

PC

In Alfred Hitchcock: Vertigo erlebt ihr einen Psychothriller aus der Sicht des Schriftstellers Ed Miller, der nach einem schweren Autounfall viele Fragen hat. Warum hat er den Unfall unversehrt überstanden? Was ist mit seiner Frau und seiner Tochter passiert? Und warum leidet er auf einmal unter extremer Höhenangst?

Fragen, über Fragen, deren Antwort ihr im neuen Adventure der Pendulo Studios (Runaway, Blacksad) sucht. Trotz des eindeutigen Namens ist das Spiel keine reine Nacherzählung des Hitchcock-Thrillers Vertigo: Aus dem Reich der Toten, der Film dient lediglich als große Inspirationsquelle.

In diesem Jahr findet der Release von Alfred Hitchcock: Vertigo vorerst nur auf dem PC statt. Eine Konsolenumsetzung ist zwar bereits angekündigt, aber diese folgt voraussichtlich erst 2022.

Five Nights at Freddy's: Security Breach | 16. Dezember

PC / PS4 / PS5

Für Protagonist Gregory hätte es viele bessere Orte gegeben, um sich unabsichtlich einsperren zu lassen. Freddy Fazbears Mega-Pizzaplex ist hingegen das genaue Gegenteil, denn hier herrscht in der Nacht blanker Horror. In Five Nights at Freddy's: Security Breach dürft ihr das selbst erleben, in dem ihr mit Gregory und Freddy Fazbear persönlich den Kampf gegen die Animatronics aufnehmt.

Dafür greift ihr auf Überwachungskameras zurück, um eure Umgebung auszuspähen, lenkt Feinde ab und passt auf, dass ihr euren Verfolgern nicht in die Arme lauft. Ziel ist es herauszufinden, was in dem Mega-Pizzaplex genau vor sich geht.

Der Release des jüngsten Serienteils findet dieses Mal von Anfang an für den PC, die PlayStation 4 und PlayStation 5 statt. Eine Umsetzung für andere Konsolen ist noch nicht angekündigt, aber nicht gänzlich unrealistisch.

Horrorabenteuer zu Weihnachten oder lieber Lügen und hinterrücks Crew-Mitglieder erstechen? Nun, die Wahl liegt natürlich ganz bei euch. Alternativ löst ihr einen spannenden Psychothriller oder stürzt euch in die Welt von Star Wars.