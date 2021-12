Skyrim: Fan hilft Leuten, die einfach alles looten müssen

Das Drachenblut kommt schnell an seine Belastungsgrenze. Ein Fan wird darum kreativ. Bildquelle: Getty Images/ Khosrork

Ein Abenteurer in The Elder Scrolls 5: Skyrim braucht tiefe Taschen. Falls ihr immer alles mitnehmt, was ihr in Himmelsrand so findet, werdet ihr jedoch bald Probleme mit der Gewichtsgrenze bekommen. Ein Fan findet jetzt einen kreativen Weg, um das Problem zu umgehen.

Nie wieder überladen: Skyrim-Fan hat die Lösung

Wer kennt es nicht? Das Drachenblut kämpft sich gerade durch eine Horde Banditen und nimmt ihnen ihre erbeuteten Wertsachen ab, als plötzlich die gefürchtetste Nachricht des Spiels auftaucht: "Du bist überladen". Jetzt gilt es natürlich die Entscheidung zu treffen, ob man am ehesten auf eine alte Axt, eine Daedra-Rüstung oder aber auf die 300 Käseräder im eigenen Inventar verzichten kann.

Der Reddit-User CarrBock zeigt jetzt, wie er das nervige Problem der Belastungsgrenze in The Elder Scroll 5: Skyrim umgangen hat. Dafür hat er einfach nur einen der vielen Holzkarren genutzt, die überall in Himmelsrand herumstehen. Mit etwas Übung und einer gnädig gestimmten Spielphysik schafft er es tatsächlich seine Gegenstände zu transportieren, ohne dass sie sein Inventar verstopfen.

Skyrim: Trick könnte in Katastrophe enden

Die Fans auf Reddit sind von dem Trick begeistert, aber weisen den Erfinder auch auf die gewaltigen Gefahren hin, die damit verbunden sind. Der User chet_brosley merkt völlig korrekt an, dass er nur versehentlich gegen einen Stein fahren müsste, damit der Wagen alle seine Schätze auf dem schnellsten Weg nach Solstheim befördert.

Die verrückte und unberechenbare Physik in Skyrim hat bei Spielern bereits viel Belustigung aber auch Frust ausgelöst. Für mehr Momente, in denen sich Himmelsrand von seiner chaotischen Seite zeigt, könnt ihr einfach diese Zusammenstellung vom YouTuber The Edge of Insanity ansehen.

