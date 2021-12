Star Wars Eclipse: Release noch weit, weit entfernt

Ein neues Star-Wars-Spiel hat einen beeindruckenden Trailer. Fans müssen aber geduldig sein. Bildquelle: Getty Images/ Nik01ay

Der erste Cinmatic-Trailer für Star Wars Eclipse hat bereits für viel Hype gesorgt. Ein Branchen-Insider verrät jetzt jedoch, dass die Fans noch eine ganze Weile warten müssen, bevor sie in das Universum eintauchen können.

Update vom 13.12.2021 - 11:27 Uhr

Wann soll Star Wars Eclipse erscheinen?

Das neue Star-Wars-Spiel von Entwickler Quantic Dream hat auf den Game Awards 2021 bereits mit einem ersten Cinematic-Trailer von sich reden gemacht. Das schicke CGI sagt jedoch wenig darüber aus, wie weit die Entwicklung des tatsächlichen Spiels vorangeschritten ist. Der Branchen-Insider Tom Henderson glaubt jedoch zu wissen, dass der Release-Termin von Star Wars Eclipse wohl noch mindestens drei bis vier Jahre entfernt ist. Darüber hinaus deutet er an, dass es sich um ein Open-World-Spiel handeln wird. Dies wurde jedoch nicht offiziell bestätigt.

Laut Henderson soll Quantic Dream außerdem Probleme damit haben, neue Entwickler anzuheuern. Die Website des Entwicklerstudios verrät tatsächlich, dass es über 60 offene Stellen bei Quantic Dream Paris und neun Stellen bei Quantic Dream Montreal gibt. Von offizieller Stelle gibt es noch keinerlei Informationen darüber, wann und für welche Plattformen Star Wars Eclipse erscheinen soll.

Originalmeldung vom Freitag, 10.12.2021 - 11:48 Uhr

Neues Star-Wars-Spiel mit wunderschönem Trailer

Das neu angekündigte Star Wars Eclipse führt euch in das goldene Zeitalter der Jedi. Der Heavy-Rain-Entwickler Quantic Dream will dafür eine komplexe und verzweigte Geschichte bieten, in der die Entscheidungen des Spielers im Vordergrund stehen.

Der erste Cinematic Reveal Trailer auf den Game Awards 2021 kann die Fans dabei bereits mit seiner Grafik-Pracht beeindrucken. Auch wenn das Echtzeit-Gameplay des Spiels mit Sicherheit nicht so beeindruckend aussehen wird, lassen die gezeigten Szenen die Grenze zwischen Animation und Realität verschwimmen. Auch Raumkämpfe und Lichtschwertduelle dürfen natürlich nicht fehlen.

Star Wars Eclipse – Official Cinematic Reveal Trailer

Das erste Star-Wars-Spiel in der Zeit der Hohen Republik

Star Wars Eclipse wird in der Ära der Hohen Republik spielen, in der die Galaxis etwa 200 Jahre vor dem Start der Filme eine Phase des Friedens genießt. Trotzdem zeigt der Trailer bereits eine erste Gefahr in Form der skurril aussehenden Alien-Trommler. Wie ihr euch dieser Bedrohung entgegenstellen könnt, wird jedoch noch nicht verraten. In einer Pressemitteilung verrät Quantic Dream lediglich, dass es neben den Story-Elementen auch Action-Gameplay geben wird.

Der Entwickler Quantic Dream hat durch Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human bereits Erfahrung mit Spielen, die sich auf ihre Geschichte konzentrieren. Quantic Dream und im besonderem der Studio-Chef David Cage sind in jüngsten Jahren jedoch auch in einige Kontroversen geraten. Neben Berichten über ein toxisches Arbeitsumfeld sei Cage auch durch frauenfeindliche und homophobe Aussagen aufgefallen. (Quelle: Checkpoint Gaming)

Star Wars Eclipse will eine packende Geschichte in einer Ära abseits der Filme erzählen. Aktuell befindet sich das Spiel allerdings noch in einer frühen Phase der Entwicklung. Ein Erscheinungsdatum steht noch nicht fest.