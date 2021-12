Diablo 3: Fans sollten jetzt unbedingt wieder einsteigen

Besonders das Endgame von Diablo 3 erhält jetzt völlig neue Züge. Bild: Activision Blizzard.

Seit kurzem können sich Spieler von Diablo 3 in die 25. Season stürzen. Damit halten auch die mächtigen Seelensplitter Einzug, die für Abwechlung im Gameplay sorgen werden. Wer das Action-Rollenspiel schon länger nicht mehr angerührt hat, sollte spätestens jetzt einen Blick in die neuen Inhalte werfen.

Mächtige Inhalte zum 25. Jubiläum

Es ist ein gutes Jahr für Diablo-Fans. Im September erschien mit Diablo 2: Resurrected eine gelungene Neuauflage des Klassikers. Das mittlerweile fast zehn Jahre alte Diablo 3 geht dabei aber nicht leer aus, denn anlässlich des 25. Jubiläum des Franchises startet Diablo 3 nun seine ebenfalls 25. Saison.

Diese gibt sich bewusst historisch, denn im Rahmen der Season könnt ihr die Seelensplitter der Großen Übel sowie der Geringeren Übel finden, die euch mächtige Fähigkeiten verleihen. Zur Erinnerung: Mit Diablos eigenem Seelensplitter, der Scherbe des Schreckens, endete 1997 die finale Zwischensequenz des Originals.

Die Seelensplitter in Season 25 sind die bisher stärksten Items in Diablo 3.

In Season 25 könnt ihr nun also diese mächtigen Seelensplitter selbst finden und in eure Waffe sowie euren Helm einsetzen. Dadurch erhalten alle Builds des Spiels einen enormen Boost, wodurch ihr mit praktisch jedem Set die Höchststufe 150 der Großen Nephalemportale erreichen könnt, der härtesten Endgame-Herausforderung in Diablo 3.

Eine Übersicht der besten Builds für Season 25 findet ihr im Guide auf GIGA, den wir euch hier verlinkt haben.

Falls ihr jetzt Lust auf Diablo 3 bekommen habt, könnt ihr gerade ein besonders günstiges Angebot im PS-Store abgreifen:

Diablo 3: Eternal Edition für 19,79 Euro statt 59,99 Euro

Falls ihr also noch nie mit einem Charakter derart hohe Nephalemstufen erreicht habt, ist Season 25 eure beste Möglichkeit dazu. Schließlich werden die Seelensplitter, so wie die Ätherischen Waffen in Season 24, nach dem Ende der Saison in drei bis vier Monaten wieder verschwinden.