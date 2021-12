AC Valhalla: Erste Details und Bilder zum nächsten DLC durchgesickert

Fans von Assassin’s Creed: Valhalla wissen bereits, dass sie 2022 neues Material zum Open-World-Hit erwarten wird. Nachdem der Name des kommenden DLC schon geleakt wurde, sind jetzt neue Details zur Erweiterung aufgetaucht, samt erster Bilder.

Vorsicht: Spoilerwarnung, diese News zeigt womöglich Inhalte zum kommenden DLC

Dass Assassin’s Creed Valhalla mit neuen Erweiterungen ausgestattet werden soll, ist seitens Ubisoft kein Geheimnis. Zu den Details hält sich der Publisher dennoch weitestgehend bedeckt.

Nachdem der Name des nächsten DLC durch Dataminer entdeckt wurde und demnach Dawn of Ragnarok heißen soll, trudelt jetzt der nächste Leak dazu ein. (Quelle: Eurogamer)

Ursprung für die neuen Gerüchte ist eine chinesische Store-Seite, die Details zum Inhalt, aber auch erste Screenshots zu Dawn of Ragnarok geteilt haben soll. Auf Reddit existiert ein Post zum Leak, der mit einer holprigen Google-Übersetzung daherkommt:

“’Assassin’s Creed Valhalla – Dawn of Ragnarok’ ist das anspruchsvollste Erweiterungspack in der Geschichte der Reihe: Dieses Mal erlebt Eivor das Schicksal von Odin, den Krieg des Nordens und die Bestimmung des Gottes der Weisheit. In der Welt der Mythologie nehmt ihr die dringliche Aufgabe auf eure Schultern, die Kinder zu retten und entfesselt dabei die brandneue, übernatürliche Kraft des Blitzschlags. Rettet euer eigenes Fleisch und Blut in dieser schockierenden Wikinger-Legende, bevor die Götter von der Katastrophe verschlungen werden.“