Koop-Survival-Game wird trotz Kritik neuer Steam-Liebling

Ein Survival-Spiel auf Steam schickt euch auf einen Planeten voller Gefahren.

Auf Steam gibt es bereits eine Vielzahl toller Spiele im Survival-Genre. Jetzt hat die Steam-Community jedoch einen neuen Liebling gefunden. Obwohl es auch negative Stimmen gibt, steht Icarus aktuell auf dem zweiten Platz der Steam-Topsellerliste.

Neuer Star auf Steam: Worum geht es in Icarus?

Im Survival-Spiel Icarus hat die Menschheit versucht eine zweite Erde zu erschaffen. Das Terraforming-Projekt ist jedoch gehörig schiefgegangen, weswegen der Planet und seine Bewohner jetzt ihr Bestes tun, um euch zu erledigen. Trotzdem könnt ihr alleine oder mit bis zu acht Spielern im Koop auf den Planeten zurückkehren. Dabei gilt es eine Basis zu errichten, Werkzeuge zu bauen und letztendlich mit wertvollen Materialien wieder zu entkommen.

Icarus wird vom Entwicklerstudio Rocketwerkz entwickelt. Der Studio-Chef Dean Hall ist vor allem für die ehemalige Arma-2-Mod DayZ bekannt, die inzwischen als Standalone-Version ohne seine Mitarbeit weiterentwickelt wird. Sein neues Survival-Spiel kann jetzt wieder Erfolg auf Steam feiern. Icarus steht in der Liste der Topseller auf dem zweiten Platz.

Icarus: Launch-Trailer zum Survival-Spiel

Icarus: Von den Spielern gibt es Lob und auch Kritik

Icarus unterscheidet sich von der Survival-Konkurrenz, indem es auf voneinander abgetrennte Runden setzt. Ihr baut also nicht kontinuierlich an eurem Lager weiter, sondern überlebt, erfüllt eure Mission und wiederholt dann das Ganze.

Auf Steam wird Icarus aktuell von 62 Prozent der Spieler positiv bewertet. Dadurch kann das Survival-Spiel nur die Wertung „Ausgeglichen“ erhalten. Kritisiert werden unter anderem sich schnell wiederholende Karten, Balance-Probleme und Bugs. Viele Spieler sind der Meinung, dass dem Spiel noch eine Early-Access-Phase guttun würde.

Game Awards 2021 Alle Gewinner im Überblick

Ein Survival-Spiel kämpft sich in die Topseller auf Steam vor. Aktuell steht es dort sogar auf dem zweiten Platz. Die Spieler loben das Konzept des Spiels und sehen in ihm viel Potenzial. Es gibt jedoch auch Kritik an der konkreten Umsetzung.