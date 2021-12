Fable-Schöpfer entwickelt Simulator mit kontroversem Feature

In Legacy dreht sich alles um Blockchains und NFTs. (Bildquelle: Gala Games / VladimirFloyd, Getty Images)

Peter Molyneux ist eine der umstrittensten Personen der Gaming-Branche. Nun hat sich der Fable-Schöpfer mit einem neuen Projekt zu Wort gemeldet. Sein Spiel Legacy wird ein Simulator, der sich in jeder Hinsicht um Blockchains und NFTs dreht.

Peter Molyneux hat sich mit dem Fable-Franchise und allzu ambitionierten Versprechen für die Spiele einen kontroversen Namen in der Gaming-Industrie gemacht. Sein neues Spiel wird nun scheinbar erneut die Massen spalten, denn es handelt sich um einen Blockchain-Business-Simulator, in dem Spieler NFTs kaufen müssen, um eigene digitale Inhalte erschaffen zu können.

Legacy: Blockchain-Simulator mit Krypto-Währung

Laut einem Blog-Post von Publisher Gala Games soll Legacy die Grenzen von Blockchain-Gaming sprengen und stellt "den Traum von kreativen Unternehmern" dar. Wer sich von von dieser Beschreibung angesprochen fühlt, bekommt in dem Spiel die Möglichkeit, Produkte und Gebäude zu designen – und diese dann losgelöst von subtiler Ironie von einer "Arbeiterarmee" in einer Fabrik herzustellen. (Quelle: GalaGames)

Um mit der Produktion der digitalen Produkte anzufangen, müssen Spieler zunächst ein Stück Land im Spiel in Form eines NFTs erwerben. Dies ist die Basis für das Play-to-Earn-Konzept des Spiels, in dem die Unternehmen ihre Produkte für die Krypto-Währung LegacyCoins verkaufen können.

NFTs: Kontroverser Hype in der Gaming-Branche

Legacy ist keinesfalls das erste Spiel mit solch einem Simulations-Konzept und einem Fokus auf NFTs und digitalen Inhalten, die für von Blockchain-generierter Kryptowährung an- und verkauft werden können. Doch es zeigt eindeutig, dass diese Features weiterhin zu den großen Themen in der Gaming-Branche zählen. Das Spiel von Gala Games soll 2022 releast werden.

Dabei wird der Hype, den die Publisher um NFTs und Co. machen, oft nicht von den Spielern mitgetragen. So wurde zum Beispiel Ubisofts kürzlich releaste NFT-Sammlung in Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint von Gamern mit einer mächtigen Dislike-Flut bedacht.

