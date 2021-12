Rockstar arbeitet neben GTA 6 vielleicht noch an einem anderen Spiel

Ja, Rockstar kann mehr als nur GTA. (Bild: Rockstar Games)

Das Team hinter Spielen wie GTA 5, Red Dead Redemption 2 oder Max Payne 3 arbeitet neben einer GTA-Fortsetzung auch an einem weiteren Nachfolger: Bully 2. Laut Insiderinformationen gibt es bereits erstes Gameplay-Material.

Gerüchte um Bully 2

Bully — hierzulande auch als Canis Canem Edit bekannt — ist Rockstars gewagte Idee gewesen, die GTA-Formel zu nehmen und sie in ein Schulszenario zu übertragen. Das Spiel erschien vor 15 Jahren; seither gibt es den Fan-Wunsch nach einer Fortsetzung.

Laut dem Branchen-Insider Tom Henderson hätte dieser Wunsch während der diesjährigen Game Awards in Erfüllung gehen sollen. Es soll sogar eine spielbare Version mehrere Wochen vor der Award-Show existiert haben. Allerdings wurden weder Gameplay-Material noch andere Informationen zu Bully 2 auf den Game Awards 2021 vorgestellt. Henderson versichert aber, dass irgendetwas in Bezug auf Bully in Arbeit ist, die Details aber noch unklar sind.

Weitere Hinweise auf Bully 2

Das ist jedoch nicht das einzige Indiz. Henderson griff den Twitter-Post eines Redakteurs von Game Informer auf, welcher in dem mittlerweile gelöschten Tweet auf eine Fortsetzung zu Bully hinwies. (Quelle: Tom Henderson) Mit einem Statement von offizieller Seite aus solltet ihr nicht mehr rechnen, schließlich hat sich Rockstar weder in der Vergangenheit noch jetzt zu Bully 2 geäußert.

Falls aber eine Bully-Fortsetzung tatsächlich in Entwicklung ist, würde Rockstar an zwei Spielen gleichzeitig arbeiten, nämlich Bully 2 und GTA 6. Letzteres hat Rockstar ebenfalls noch nicht vorgestellt; ein Rockstar-Experte behauptete aber erst kürzlich, dass die Entwicklung von GTA 6 momentan sehr chaotisch verläuft.