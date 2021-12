AC Valhalla: Neuer DLC macht euch so mächtig wie noch nie zuvor

Eivors Wikinger-Saga startet schon bald in ein neues Kapitel. (Bild: YouTube / Ubisoft)

Assassin's Creed Valhalla bekommt noch eine Erweiterung namens „Die Zeichen Ragnaröks“ spendiert. Nun verriet Ubisoft endlich, was im neuen DLC enthalten ist und wann der neue Spielinhalt zur Verfügung stehen wird.

Neuer Assassin's-Creed-DLC: Die Leaks haben gestimmt

Das ging schnell! Bereits gestern berichteten wir über erste Leaks, die auf einen DLC für Assassin's Creed Valhalla hinweisen – nur einen Tag später macht Ubisoft die ganze Sache nun offiziell.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, erscheint tatsächlich am 10. März 2022 die neue Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ für Assassin's Creed Valhalla. Bereits jetzt können Besitzer des Hauptspiels sich den DLC vorbestellen. Kostenpunkt: 39,99 Euro.

Der neue Trailer zum kommenden DLC zeigt, worauf ihr euch freuen könnt:

Assassin's Creed Valhalla: Trailer zum DLC „Die Zeichen Ragnaröks“

Die Zeichen Ragnaröks direkt im Ubisoft Store bestellen

Bei einem derart hohen Preis dürfte auch die Erwartungshaltung der Fans entsprechend groß ausfallen. Das scheint auch Ubisoft zu wissen und will das Spiel mit der kommenden Erweiterung auf ein komplett neues Level anheben. So schlüpft ihr etwa nicht mehr in die Rolle von Eivor, sondern in die des Allvaters Odin, der sich gegen den Feuerriesen Surt behaupten muss.

Der als unbesiegbar geltende Koloss hat Odins Sohn Baldr gefangen genommen und damit den Zorn des Allvaters auf sich gezogen. In der Rolle von Odin könnt ihr auf allerlei Kräfte und Fähigkeiten zurückgreifen, die euch noch mächtiger machen sollen. Wie groß der Umfang des DLCs ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Gratis-Inhalt für AC Valhalla & Odyssey

Doch nicht nur für weiterhin zahlende Spieler gibt es neue Inhalte. Ab heute können Besitzer von Valhalla & Odyssey in den beiden Assassin's-Creed-Spielen jeweils eine kostenlose neue Geschichte spielen, in der Kassandra und Eivor aufeinandertreffen.

Das Update „Verwobene Geschichten“ wird für alle Plattformen angeboten und zeigt, in welcher Verbindung die beiden Charaktere zueinanderstehen. Um Zugriff auf die neuen Inhalte in den beiden Spielen zu erhalten, müssen die Spieler entsprechende Voraussetzungen erfüllen:

Assassin's Creed Valhalla

Siedlungsstufe 4 erreicht

Mission „Eine weise Freundin“ erfolgreich absolviert

Assassins Creed Odyssey

Kapitel 1 abgeschlossen

Megaris erreicht

Ubisoft legt es Spielern von Assassin's Creed Odyssey zusätzlich nahe, alle drei Handlungsstränge des Hauptspiels vollständig absolviert zu haben, da es ansonsten zu Spoilern kommen kann.

Originalartikel:

AC Vallhalla: Neues zum DLC Dawn of Ragnarok

Dass Assassin’s Creed Valhalla mit neuen Erweiterungen ausgestattet werden soll, ist seitens Ubisoft kein Geheimnis. Zu den Details hält sich der Publisher dennoch weitestgehend bedeckt.

Nachdem der Name des nächsten DLC durch Dataminer entdeckt wurde und demnach Dawn of Ragnarok heißen soll, trudelt jetzt der nächste Leak dazu ein. (Quelle: Eurogamer)

Ursprung für die neuen Gerüchte ist eine chinesische Store-Seite, die Details zum Inhalt, aber auch erste Screenshots zu Dawn of Ragnarok geteilt haben soll. Auf Reddit existiert ein Post zum Leak, der mit einer holprigen Google-Übersetzung daherkommt:

“Die Geschichte findet in den neun Reichen der nordischen Mythologie statt, wo eine Invasion durch die Königreiche des Frostes und des Feuers droht. Das Königreich der Zwerge zerfällt im Krieg und Odins geliebter Sohn Badr ist vom unsterblichen Feuer-Riesen Surt entführt worden.“

“’Assassin’s Creed Valhalla – Dawn of Ragnarok’ ist das anspruchsvollste Erweiterungspack in der Geschichte der Reihe: Dieses Mal erlebt Eivor das Schicksal von Odin, den Krieg des Nordens und die Bestimmung des Gottes der Weisheit. In der Welt der Mythologie nehmt ihr die dringliche Aufgabe auf eure Schultern, die Kinder zu retten und entfesselt dabei die brandneue, übernatürliche Kraft des Blitzschlags. Rettet euer eigenes Fleisch und Blut in dieser schockierenden Wikinger-Legende, bevor die Götter von der Katastrophe verschlungen werden.“

Der DLC Dawn of Ragnarok soll laut dieser Quelle am 10. März 2022 erscheinen. Natürlich solltet ihr alle präsentierten Informationen mit Vorsicht genießen, da es sich um Aussagen handelt, die noch nicht von Ubisoft bestätigt sind.

Seid ihr echte AC-Kenner? Diese Bilderstrecke zeigt 20 Geheimnisse der Reihe: