Zelda: Ocarina of Time – wunderschönes Remake begeistert Fans

Dieses Fan-Remake ist schöner, als ihr euch vorstellen könnt. Bild: Nintendo / RwanLink@YouTube

Solltet ihr Zelda: Ocarina of Time früher schon gespielt und geliebt haben, würde euch ein schönes Remake sicherlich gefallen. Offiziell gibt es das nicht, aber ein Fan hat etwas so Schönes geschaffen, dass man sich wünschen würde, Nintendo würde sich dem Projekt selbst annehmen.

Zelda: Ocarina of Time – Das Spiel könnte heute noch schöner sein

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien ursprünglich 1998 als fünfter Teil der „The Legend of Zelda“-Reihe und wird auch sicher heute noch hin und wieder hervorgeholt, um das Abenteuer erneut zu erleben. Auch YouTuber und langjähriger Zelda-Fan RwanLink ist ein großer Fan und hat sich gefragt, was man heutzutage aus dem Spiel herausholen könnte.

„Ich wollte immer sehen, wie die Umgebungen mit den heutigen Technologien wie 4K-Auflösung und DLSS aussehen könnte, aber auch mit den neuen Funktionen der Unreal Engine 5“, so RwanLink.

Diese Funktionen gepaart mit der Echtzeitbeleuchtung Lumen (eine Beleuchtungstechnik, die dynamisch und sofort auf Veränderungen der Lichtverhältnisse reagieren kann) und dem leistungsstarken Nanite (dient dazu, sehr hochauflösende Texturen und 3D-Modelle schnell in das Spiel zu transportieren) haben es ihm ermöglicht, das Spiel fast in Filmqualität wiederzugeben. Zumindest ein Stück davon.

Bei seinem Projekt hat er sich auf das Dorf Kakariko konzentriert und eine Welt geschaffen, in die man am liebsten direkt eintauchen würde. Überzeugt euch selbst.

So schön sieht Ocarina of Time mit Next-Gen-Grafik aus:

Weitere Projekte könnten folgen

Sollte euch das Video gefallen haben, könnt ihr euch vielleicht auf weitere Videos freuen.

„Das Ziel dieser Serie ist es, verschiedene Umgebungen zu präsentieren, die ich als Teil meines Lernprozesses erstellen möchte, um ein besserer Künstler zu werden. Um das Ganze noch fesselnder zu machen, lerne ich auch ein bisschen zu programmieren, um einen spielbaren Charakter zu haben und euch eine andere Perspektive zu zeigen“, schreibt er zu seinem Video und das klingt durchaus vielversprechend.

Habt ihr schon Breath of the Wild gespielt? Die Fortsetzung befindet sich gerade in Entwicklung: