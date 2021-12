Nur noch wenige Stunden kostenlos: Deutschen Strategie-Hit gratis sichern

Auf GOG gibt es gerade Shadow Tactics: Blades of the Shogun gratis. (Bild: Mimimi Productions / Pixabay – Open Clipart Vectors)

Auf der Suche nach neuem Spielefutter, das am besten kostenlos ist? Dann solltet ihr lieber schnell einen Blick auf die Webseite von GOG werfen. Die Steam-Alternative verschenkt gerade mit Shadow Tactics: Blades of the Shogun einen echten Strategie-Klassiker.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun noch wenige Stunden kostenlos

Strategie-Fans aufgepasst! Für euch lohnt sich gerade ein Blick auf die Homepage von GOG – denn dort wird das Spiel Shadow Tactics: Blades of the Shogun kostenlos angeboten. Das Angebot gilt jedoch nur noch für kurze Zeit – der Countdown läuft bereits am 15. Dezember um 15:00 Uhr ab. Wer sich das Spiel also noch gratis sichern will, sollte sich beeilen!

Shadow Tactics: Blades of the Shogun bei GOG abstauben

Die deutschen Entwickler Mimimi Productions haben sich bei Shadow Tactics: Blades of the Shogun an großen Vorbildern wie Commandos und Desperados orientiert. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von fünf Auftragskillern, die im Japan des 17. Jahrhunderts tödliche Aufträge für den Shogun erledigen.

Um euer Ziel zu erreichen, schleicht ihr mit eurem Elite-Team über die Karte von Deckung zu Deckung und versucht euch entweder unbemerkt an euren Widersachern vorbeizubewegen oder sie stattdessen still und leise um die Ecke zu bringen und ihre leblosen Körper anschließend gut zu verstecken.

Jedes Team-Mitglied verfügt dabei über besondere Fähigkeiten, die richtig eingesetzt werden müssen, um weiter im Spiel voranschreiten zu können.

Wer jetzt Blut geleckt hat, guckt am besten den offiziellen Trailer des Spiels an, um sich einen besseren Eindruck machen zu können:

Shaow Tactics: Blades of the Shogun | offizieller Release-Trailer

Shadow Tactics: Blades of the Shogun bei GOG abstauben

Epic Games, Ubisoft & Co: Noch mehr Gratis-Games

Nicht nur GOG hat gerade die Spendierhosen an. Auch Ubisoft und Epic Games verschenken kurz vor Weihnachten einige interessante Spiele. Bei Epic Games sollen sich Spieler ab dem 16. Dezember 2021 jeden Tag über ein neues Gratis-Spiel freuen dürfen, während Ubisoft im Moment mit Rayman Origins einen coolen Koop-Plattformer verschenkt, den ihr zusammen mit Freunden spielen könnt.

Rayman Origins - Gamescom Trailer [DE]

Rayman Origins gratis im Ubisoft Store abstauben

Einzige Einschränkung: Die Gratis-Aktionen gelten nur für PC-Spieler – Konsolen-Gamer gehen leer aus.