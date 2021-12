Ubisoft versteht selbst nicht, wieso sie NFTs gut finden sollen

Sind NFTs in Spielen überhaupt sinnvoll? (Bild: Ubisoft / Getty Images - stockfour )

Ubisoft will künftig NFTs in seinen Spielen anbieten. Allerdings wissen die Ubisoft-Entwickler selbst nicht so richtig, wieso sie die hauseigenen NFTs gut finden sollen.

Mit dem neuen Service Quartz möchte Ubisoft die NFT-Integration in Spielen ermöglichen. NFT steht für Non-Fungible Token und ist eine Art Besitz-Zertifikat für digitale Inhalte, das mit Kryptowährung gekauft und verkauft werden kann. Im neuen Ubisoft-Service Quartz sollen diese einzigartigen Gegenstände erworben werden können.

Allerdings wissen selbst die Ubisoft-Entwickler nicht, warum sie NFTs in ihren Spielen gut finden sollen. Das Magazin Kotaku berichtet, dass sich mehrere Entwickler in internen Nachrichten über die Daseinsberechtigung solcher NFTs gewundert haben.

„Ist das wirklich die extrem negative PR wert?“

Im Vorfeld sprach Ubisoft davon, dass NFTs eine Lösung für ein Problem sind. Anscheinend sehen die Entwickler des Unternehmens, die NFTs letztlich umsetzen müssen, die ganze Sache etwas anders. Ein Mitarbeiter schreibt: „Ich verstehe immer noch nicht wirklich, welches ‚Problem‘ hier gelöst werden soll. Ist das wirklich die (extrem) negative PR wert, die das auslösen wird?“

Ein anderer Mitarbeiter erklärt, er versuche normalerweise bei Ankündigungen positiv zu bleiben, aber diese sei erschütternd. Viel weiter geht noch ein dritter Mitarbeiter: „Wie kann man Privateigentum, Spekulation, künstliche Verknappung und Egoismus betrachten und dann sagen: ‚Ja, das ist gut, das will ich haben, lasst uns das in Kunst verpacken?‘“ (Quelle: Kotaku)

Auch Spieler sind fassungslos

Ubisoft stellte den Service Quartz in einem YouTube-Video vor, das nur in wenigen Stunden mit über 22.000 Dislikes von der Community abgestraft wurde. Gleichzeitig erzielte das Video gerade einmal 1.000 Likes. Etwas später wurde es dann von YouTube heruntergenommen. Laut Ubisoft sei dies nicht reaktiv auf die zigtausenden Dislikes geschehen, sondern, um das Interesse auf die Quartz-Seite zu lenken.

Das erste Ubisoft-Spiel mit NFTs ist Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Die ersten NFT-Gegenstände sind sogar kostenlos, aber nicht jeder Spieler bekommt gleich Zugang. Für den Gegenstand „Wolf Enhanced Helmet A“ müsst ihr beispielsweise 600 Stunden Spielzeit aufweisen können, um ihn zu erhalten.