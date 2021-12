Geschenk-Aktion bei Ubisoft: Schnappt euch ein genialen Koop-Hit gratis

Ubisoft verschenkt gerade Rayman Origins. (Bild: Ubisoft / Getty Images – photosynthesis

Ubisoft feiert seinen 35. Geburtstag – und zur Feier des Tages verschenkt der Publisher mit Rayman Origins einen kunterbunten Plattformer, den ihr zusammen mit euren Freunden zocken könnt. Wir zeigen euch, wie ihr euch das Gratis-Spiel sichert.

Rayman Origins jetzt kostenlos abstauben

Kurz vor Weihnachten zeigen sich die Publisher und Online-Shops besonders spendabel. Auch Ubisoft verteilt Geschenke, findet dafür aber einen anderen Anlass – denn das Unternehmen wird 35 Jahre alt.

Doch anstatt sich, wie bei normalen Geburtstagen, von seinen Freunden beschenken zu lassen, dreht Ubisoft den Spieß kurzerhand um und verteilt stattdessen ein Geschenk an seine Fans.

PC-Spieler können sich über den Ubisoft Store bis zum 22. Dezember 2021 den Koop-Hit Rayman Origins kostenlos sichern. Einfach einen Blick in den Shop werfen, sich mit dem eigenen Ubisoft-Konto anmelden, das Spiel in den Warenkorb packen, ab zur Kasse, die Bestellung abschließen und schon gehört das Spiel euch.

Rayman Origins gratis im Ubisoft Store sichern

Einziges Manko: Konsolen-Spieler gehen bei dieser Aktion leer aus. Nur PC-Gamer können sich Rayman Origins gratis sichern.

Wer wissen will, was ihn bei Rayman Origins erwartet, wirft am besten einen Blick in den offiziellen Trailer:

Rayman Origins - Gamescom Trailer [DE]

Bei Rayman Origins handelt es sich um einen schnellen 2D-Plattformer, der euch durch allerlei unterschiedliche Gebiete der Rayman-Welt führt. Der Clou am Spiel: Ihr könnt es zusammen mit bis zu 3 Freunden im lokalen Koop-Modus zocken! Diese übernehmen dann die Rolle von Raymans treuen Begleiter Globox oder von den bekannten Kleinlingen.

Um das Spiel einmal komplett durchzuspielen, braucht ihr ungefähr 11 Stunden. Wollt ihr hingegen wirklich alle Herausforderungen meistern und jeden Sammelgegenstand mitnehmen, könnt ihr locker doppelt so viel Zeit für das Spiel einplanen.

Epic Games startet große Geschenk-Aktion

Auch Epic Games will zu Weihnachten wieder einige echte Kracher an seine Spieler verschenken. Ab dem 16. Dezember bietet die Steam-Alternative jeden Tag bis zum Jahreswechsel ein neues Gratis-Spiel an.

Laut der Gerüchteküche könnte Epic Games bereits zum Startschuss der Aktion richtig in die Vollen gehen und Shenmue 3 kostenlos anbieten. Ob sich das bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass sich einmal pro Tag ein Blick in den Epic Games Store für viele Spieler lohnen könnte. Wir halten euch auf dem Laufenden.