Minecraft: Open-World-Klassiker erreicht gigantischen YouTube-Meilenstein

Minecraft hat auf YouTube mehr als eine Billion Videoaufrufe generiert. (Bild: YouTube / Getty Images – Sudowoodo)

Seit mehr als 12 Jahren zieht Minecraft seine Spieler in den Bann. Maßgeblich zum Erfolg des Sandbox-Spiels dürfte auch die Videoplattform YouTube beigetragen haben. Denn dort finden sich unzählige Tutorials, Let's Plays und andere Videoprojekte, in denen das Klötzchenspiel die Hauptrolle spielt. Nun hat Minecraft dort einen gigantischen Meilenstein erreicht: eine Billion Videoaufrufe.

Minecraft: Auf YouTube ein voller Erfolg

2009 hätte wahrscheinlich niemand geahnt, was für einen riesigen Einfluss Minecraft auf die Spieler haben würde. Inzwischen sind 12 Jahre vergangen, Minecraft gehört zu Microsoft und erfreut sich trotz seines hohen Alters noch immer riesiger Beliebtheit. Erst vor Kurzem erschien etwa ein neues Update, das das Spiel um neue Inhalte erweitert.

Auch auf YouTube gehört Minecraft bereits seit etlichen Jahren zu den absoluten Dauerbrennern im Gaming-Bereich – und nun hat es das Spiel geschafft, einen kolossalen Meilenstein zu erreichen. Minecraft-Videos wurden inzwischen mehr als eine Billion Mal aufgerufen. Zur Relation: Im Moment leben rund 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Im Schnitt hat also jeder von uns rund 125 Minecraft-Videos auf YouTube aufgerufen.

Um dieses Event zu feiern, ist auf dem Channel YouTube International Spotlight ein knapp zweiminütiges Minecraft-Musik-Video erschienen, in dem Fans auch einige Szenen erkennen werden, die jedem Minecraft-Spieler schon mal passiert sind. Wer von uns hat etwa noch nicht auf der Suche nach Diamanten direkt nach unten gegraben und ist in einen riesigen Lavasee gefallen?

YouTube widmet Minecraft eigene Webseite

Doch ein kleines Video reicht natürlich nicht aus, um diesen Erfolg angemessen zu würdigen. Stattdessen hat YouTube eine eigene Webseite eingerichtet, die komplett dem Spiel gewidmet ist. Dort finden sich Interviews mit YouTuber:innen, die sich mit dem Spiel beschäftigen und auch einige interessante Statistiken, die unter anderem zeigen, welche Minecraft-Formate bei den Spielern im Laufe der Zeit besonders beliebt waren.

Zur Minecraft-Aktionsseite von YouTube

Verteilung der Videoaufrufe unterschiedlicher Minecraft-Formate im Laufe der Zeit. (Bild: YouTube)

So konnten sich seit Anbeginn der Minecraft-Ära die Zuschauer etwa für Animationen begeistern, in den letzten Jahren nahmen vor allem Speedruns und Survival-/Hunger-Games ordentlich an Fahrt auf. Letzteres dürfte vor allem am großen Battle-Royale-Hype liegen, der seit einigen Jahren seine Bahnen durch die Spielebranche zieht.

Welcher YouTube-Meilenstein wohl als nächstes gefeiert wird? Das Erreichen der Trillionen-Marke? Bis das passiert dürften aber noch etliche Jahre vergehen. Wir sind gespannt.