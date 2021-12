Comeback für deutschen RPG-Klassiker: Neue Mega-Mod begeistert die Fans

Die Chroniken von Myrtana macht aus dem uralten Gothic 2 ein komplett neues Rollenspiel. (Bild: The Chronicles of Myrtana Team / Getty Images – Damir Khabirov)

Der deutsche Rollenspiel-Hit Gothic 2 ist inzwischen fast 20 Jahre alt, doch auch heute noch gibt es eine treue Fan-Gemeinde, die das Spiel mit Mods am Leben erhält. Eine besonders große Modifikation für das Spiel geht sogar gerade auf Steam steil und zieht Tausende Spieler in seinen Bann. Was ist da los?

Die Chroniken von Myrtana: Archolos – Gothic-Mod erobert Steam

Dass gut gemachte Fan-Mods mitunter nicht nur die Qualität des Hauptspiels erreichen, sondern diese sogar noch überflügeln, hat unter anderem Enderal für The Elder Scrolls 5: Skyrim schon bewiesen.

Nun ist vor einigen Tagen eine neue Total-Conversion-Mod für eine weitere Rollenspiel-Legende kostenlos erschienen. Bei „Die Chroniken von Myrtana: Archolos“ handelt es sich um eine Komplettüberarbeitung von Gothic 2, die von den Entwicklern kostenlos zum Download über Steam und GOG angeboten wird.

Die Modifikation bietet nicht nur ein andere Spielwelt, sondern erzählt auch eine völlig neue Geschichte, bietet ein angepasstes Skillsystem und auch beim Gameplay wurden diverse Änderungen vorgenommen.

Mehr als 9.000 Spieler waren laut den Steam-Charts kurz nach dem Release der Mod gleichzeitig in Archelos unterwegs, 98 Prozent der Rezensionen fallen bislang positiv aus. Die Fans sind begeistert.

Der offizielle Trailer zeigt euch, was ihr von der Mega-Mod für Gothic 2 erwarten könnt:

Gothic 2 Gold Edition

Das erwartet euch in der neuen Mega-Mod

Während ihr in Gothic 2 auf der Insel von Khorinis unterwegs seid, verschlägt es euch in der Total-Conversion-Mod in die namensgebende Region Archolos, eine Insel, die sich östlich des Festlandes von Myrtana befindet. Ihr schlüpft in die Rolle von Marvin, einem Kriegsflüchtling, der versucht, mit allen Mitteln in dieser ihm neuen Umgebung zu überleben.

Ob ihr Marvin zu einem Helden macht, ihn zu einem Bösewicht verkommen lasst oder einfach eurem persönlichen moralischen Kompass folgt, bleibt vollkommen euch überlassen. Laut der Spielbeschreibung auf Steam bietet Die Chroniken von Myrtana: Archolos mehr als 60 Stunden Spielzeit, etwa 170 Missionen, in denen ihr unterschiedliche Entscheidungen treffen könnt und einen komplett selbst erstellten Soundtrack.

Auch bei der Ausrüstung haben sich die Mod-Entwickler viel Neues einfallen lassen. Über 100 neue Rüstungen und Waffen soll es geben. Damit ihr euch nicht ewig zu Fuß durch die große Spielwelt bewegen müsst, gibt es außerdem ein komfortables Schnellreisesystem.

Wer selbst einen Blick in die Total-Conversion-Mod werfen will, muss im Besitz der Gothic 2 Gold Edition sein. Bei GOG gibt es das Originalspiel gerade für 2,49 Euro im Angebot.

Eine kostenlose Total-Conversion-Mod für Gothic 2 belebt den inzwischen 20 Jahre alten Rollenspiel-Klassiker nicht nur wieder, sondern verwandelt den RPG-Hit in ein völlig neues Spiel. Fans der Reihe sind völlig aus dem Häuschen und überschütten die Mega-Mod mit Lobpreisungen.