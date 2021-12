Zelda: Breath of the Wild 2 – Fan versüßt die lange Wartezeit

Ein Zelda-Fan will die Wartezeit auf Breath of the Wild 2 mit witzigen Bildern angenehmer gestalten. Bildquelle: Getty Images/ Nik01ay

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 soll frühestens nächstes Jahr erscheinen. Bisher hält sich Nintendo jedoch noch mit Informationen bedeckt. Ein Fan will die Wartezeit versüßen, indem er jeden Tag ein Bild malt.

Zelda: Breath of the Wild 2 – Fan startet kreatives Projekt

Der Reddit-User theDuckPancake ist einer der vielen Fans, die den Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 kaum noch erwarten können. Um die Wartezeit etwas produktiver zu gestalten, hat er sich einer großen Aufgabe verschrieben. Er will jeden Tag ein Bild malen, bis das Spiel endlich erscheint.

Das persönliche Projekt läuft inzwischen schon mehr als 400 Tage lang. Die Comics behandeln dabei meistens witzige Erlebnisse aus Zelda: Breath of the Wild. In einigen Fällen drückt theDuckPancake jedoch auch seine Verzweiflung aus, wenn eine Nintendo Direct ohne Neuigkeiten zu Zelda: Breath of the Wild 2 vorübergeht. Seine neusten Zeichnungen zu den Tagen 400 und 401 zeigen nicht weniger als 400 Krogs. Allerdings haben sich auch einige Gäste in die Menge geschlichen.

Zelda-Fan muss noch sehr viel malen

Aktuell sieht es so aus, als würde Zelda: Breath of the Wild 2 bereits nächstes Jahr erscheinen. Allerdings ist es auch immer möglich, dass das riesige Open-World-Projekt noch einmal verschoben werden muss. In jedem Fall muss theDuckPancake noch eine ganze Menge Comics anfertigen, bevor er zusammen mit den restlichen Fans nach Hyrule zurückkehren kann. Bisher scheinen ihm jedenfalls noch nicht die Ideen auszugehen.

Zelda: Breath of the Wild 2 | Erste Spielszenen von der E3 2021

