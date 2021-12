Epic feiert Weihnachten: Erstes kostenloses Spiel nur für kurze Zeit

Shenmue 3 gibt den Startschuss. (Bild: Epic Games / Deep Silver)

Die angekündigte XMAS-Aktion von Epic Games hat begonnen. Jeden Tag erwartet euch ein neues Gratis-Spiel. Heute könnt ihr noch Shenmue 3 abgreifen.

Update vom 17.12.2021

Letzte Woche schien es noch ein Gerücht zu sein; nun ist es offiziell: Epic Games eröffnet seine Überraschungsaktion mit Shenmue 3. Ihr müsst aber schnell sein, denn das Gratis-Game verschwindet um 17 Uhr. Danach habt ihr wieder einen Tag Zeit, um das nächste Spiel abzustauben.

Gratis-Game im Epic Games Store

In Shenmue 3 spielt ihr als Ryo Hazuki, ein 18-jähriger Kampfsportkünstler aus Japan, der den Tod seines Vaters rächen will. Euch erwarten eine malerische Spielwelt mit Haupt- und Nebenquests und unterhaltsamen Kämpfen. Der dritte Teil der Shenmue-Reihe orientiert sich an den vorherigen Spielen, wirkt aber auch etwas überholt, finden Kritiker und Spieler.

Shenmue 3 - Der erste Trailer

Originalmeldung vom 10.12.2021

Jeden Tag ein neues Gratis-Spiel

Wie im Vorjahr bereitet Epic Games anscheinend eine große Überraschungsaktion vor, bei der ihr 15 Spiele an 15 Tagen geschenkt bekommt. Laut Leaks soll es mit Shenmue 3 am 16. Dezember den Startschuss für die XMAS-Aktion geben. (Quelle: Dealabs) Auf der offiziellen Seite seht ihr für dieses Datum ein derzeit noch geheimes Spiel. Ob es Shenmue 3 wird, ist ungewiss; die erneute XMAS-Aktion scheint aber sicher zu sein. (Quelle: Epic Games)

Im letzten Jahr bescherte euch Epic Games 15 Tage in Folge ein neues Gratis-Game, das ihr innerhalb von 24 Stunden herunterladen konntet.

Kostenlose Spiele für diese Woche

Bevor die Überraschungs-Aktion losgeht, habt ihr wie jede Woche zwei neue kostenlose Spiele zur Auswahl. Dieses Mal könnt ihr Godfall Challenger Edition und Prison Architect abstauben.

Die Godfall Challenger Edition ist ein Action-Rollenspiel und beinhaltet nicht den Story-Modus, sondern nur die drei Endgame-Modi. Die Challenger Edition von Godfall gibt es derzeit auch für PS-Plus-Abonnenten umsonst.

In Prison Architect entwerft und entwickelt ihr euer Gefängnis und müsst die Häftlinge unter Kontrolle bringen. Um Katastrophen zu vermeiden, gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen.

Ihr könnt beide Spiele bis zum 16. Dezember, 17 Uhr, herunterladen.