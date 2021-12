Steam: Neuer Horror-Hit legt Spitzenstart hin

FNaF: Security Breach setzt sich auf Steam an die Charts-Spitze. (Bildquelle: filistimlyanin, Getty Images)

In den Steam-Charts hat sich ein neues Horror-Spiel ganz nach oben geschlichen. Das Spiel ist ein Sequel zu einem langlebigen Kult-Franchise, thront aktuell an der Spitze der Verkaufsliste und hat wie gewohnt einige Jumpscares im Gepäck.

Das Franchise Five Nights at Freddy's kann offensichtlich immer noch Horror-Fans in Heerscharen anlocken. Der neueste Ableger der Reihe, Five Nights at Freddys: Security Breach, wurde heute releast und ist weltweit direkt auf Platz 1 der Verkaufs-Charts auf Steam gelandet.

FNaF: Security Breach sucht Top-Charts heim

Mit Five Nights at Freddy's: Security Breach erscheint bereits das achte vollwertige Spiel in der Horror-Reihe. Wie gewohnt müsst ihr es auch in dieser Fortsetzung mit mörderischen Animatronics-Figuren aufnehmen und in einem Mega-Pizzaplex die Nacht überleben. In dem Stealth-Horror-Spiel gilt es, den Kreaturen auszuweichen und sie durch geschickte Manöver abzulenken, während ihr euch euren Weg durch die Anlage bahnt.

Im Gegensatz zu den anderen Spielen der Reihe finden die Ereignisse in FNaF: Security Breach allerdings in nur einer Nacht statt – deutlich einfacher wird eure Aufgabe dadurch aber natürlich trotzdem nicht.

Hier geht's zu FNaF: Security Breach auf Steam!

Steam: Horror-Spiel auf Platz 1

FNaF: Security Breach hat sich zum eigenen Release-Termin ein schönes Geschenk gemacht und findet sich derzeit noch vor dem im Preis reduzierten Shooter Battlefield 2042 und dem Landwirtschafts-Simulator 22 auf Platz 1 der Steam-Verkaufscharts wieder. (Quelle: Steam)

Auch die Rezensionen der Spieler verheißen ein solides Grusel-Fest: Aktuell hat das Sequel 468 Bewertungen, die im Schnitt größtenteils positiv sind.

Schaut euch hier den Trailer zu Five Nights at Freddy's: Security Breach an:

FNaF: Security Breach Offizieller Trailer

Auf Steam hat Five Nights at Freddy's: Security Breach einen traumhaften Einstand gefeiert: Das Horror-Stealth-Spiel konnte sich direkt zum Release den ersten Platz in den Verkaufs-Charts der PC-Plattform sichern.