Wer Shadow of the Colossus geliebt hat, sollte dieses Spiel unbedingt auschecken

Fans von Shadow of the Colossus sollten sich Praey for the Gods nicht entgehen lassen. Bild: No Matter Studios.

Der PS2-Klassiker Shadow of the Colossus hat spätestens mit seinem PS4-Remake im Jahr 2018 bewiesen, dass die Fangemeinde des Open-World-Games immer noch ziemlich groß ist. Wer nun auf der Suche nach frischem Futter in ähnlicher Art ist, sollte definitiv einen Blick auf das neue Game Praey for the Gods werfen

Shadow of the Colossus in gefrorenen Welten

So ähnlich könnte der Zusatztitel des neu erschienenen Praey for the Gods lauten. Das am 14. Dezember releaste Open-World-Game bringt die geliebten und majestätischen Boss-Kämpfe in einer riesigen, neuen Welt zurück.

Beim ersten Blick erinnnern viele Komponenten des neuen Abenteuers an die charakteristischen Merkmale von Shadow of the Colossus, in die sich viele Spieler zu PS2-Zeiten verliebt haben. Ein einsamer Held, kolossale Kreaturen und eine weite, endlos scheinende Welt.

Doch Praey for the Gods schafft es auch eigene Elemente einzubauen und frischen Wind zu zaubern. Denn anders als im Klassiker versetzt euch dieses Abenteuer in eine eisige Landschaft samt gefährlicher Schneestürme.

Zudem ist Praey for the Gods um moderne Survival-Aspekte erweitert worden. Um einen Eindruck von dem Open-World-Spektakel zu bekommen, solltet ihr gleich in den Trailer hineinschauen:

Praey for the Gods: Launch-Trailer

Steam-Spieler feiern es

Bei den PC-Spielern auf Steam kommt das Game durchaus gut an. Bei über 1.200 Rezensionen haben ganze 86 Prozent der Spieler eine positive Bewertung abgegeben.

Das Feeling von Shadow of the Colossus sei definitv gut eingefangen worden und der Schwierigkeitsgrad sei sehr fordernd. Auch die neuen Survival-Mechaniken werden gelobt, auch wenn sich nicht jeder damit anfreunden kann.

Dennoch weist das Open-World-Game auch Schwächen auf. Schon beim geistigen Vorgänger ein großes Manko, sind die Steuerung sowie Kameraführung hier ebenfalls gewöhnungsbedürftig bis störend.

Auch das Item-Management sei nicht optimal: die Haltbarkeit der Gegenstände sei ziemlich gering, was den Spielfluss stört.

Neben PC-Spielern auf Steam (es gibt sogar aktuell einen Rabatt) können auch Besitzer einer PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One das Action-Abenteuer erleben:

In Shadow of the Colossus nimmt euch definitiv die Atmosphäre gefangen. Bei folgenden Spielen ist das ebenso der Fall: