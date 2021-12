Kostenloses Steam-Spiel kombiniert Scrabble und Battle Royale

Wortgefechte auf einem neuen Level. (Bild: Everybody House Games / Getty Images - Ирина Мещерякова)

Das Battle-Royale-Genre hat ausgedient? Nicht ganz: Denn nach Tetris 99 kehrt ein weiterer Klassiker als Battle Royale zurück. Das Brettspiel Scrabble wird nämlich zu einer Wortschlacht mit 16 Spielern in dem kürzlich erschienen Babble Royale.

Wortgefechte als Battle Royale

Monopoly, Mensch ärgere Dich nicht oder eben Scrabble – Gesellschaftsspiele schaffen es sehr einfach, Freundschaften auf die Probe zu stellen. Warum das Ganze nicht auf eine neue Ebene heben? In Babble Royale könnt ihr sogar 15 weitere Spieler zur Weißglut bringen.

Das kostenlose Battle Royale ist eine abgewandelte Version des Wortspiels Scrabble. Ihr müsst gleichzeitig mit allen anderen Spielern eure Wörter legen und euch langsam einen Weg in die Mitte bahnen. Die Spielzone wird, wie für das Genre typisch, mit der Zeit immer kleiner – deshalb dürft ihr nicht zu langsam sein.

Eure Mitstreiter besiegt ihr, indem ihr euer Wort zuerst an das gegnerische Wort knüpft. Danach könnt ihr sie looten oder Power-ups hinterherjagen, die sich auf der gesamten Karte verteilt befinden.

Einen Einblick in das Gameplay von Babble Royale seht ihr in diesem Trailer:

Babble Royale | Launch Trailer

Spieler feiern es!

Auf Steam kommt Babble Royale sehr gut an. Zwar befindet sich das Spiel noch in der Early-Access-Phase und hat bislang nur 60 Rezensionen sammeln können, diese fallen aber zu 90 Prozent positiv aus. Das witzige Wortspiel hat definitiv Potenzial, viral zu werden.

In naher Zukunft möchte das Entwicklerteam Everybody House Games an weiteren Karten, Modi und Gegenständen arbeiten. Schon jetzt stehen euch diverse Skins, Hüte und Emotes zum Anpassen zur Verfügung.

Babble Royale auf Steam spielen

Babble Royale ist seit dem 15. Dezember 2021 kostenlos auf Steam spielbar.