Skyrim-Spieler steht vor Rätsel: Community weiß es besser

Ein mysteriöser Brief lässt einen Skyrim-Spieler grübeln. Wer schickt ihm diese Nachrichten und wie kommen sie zu ihm? Glücklicherweise hat die Community bereits ein paar verdächtige Personen im Sinn.

Skyrim: Post aus dem Seelengrab

Obwohl die Menschen in The Elder Scrolls 5: Skyrim im tiefsten Fantasy-Mittelalter leben, haben sie ein äußerst effektives Postsystem. Der Reddit-User LionGodKrraw teilt jetzt jedoch eine Nachricht, bei der er sich fragen muss, wer ihm da eigentlich Briefe schreibt.

Ein Bewunderer teilt ihm dort mit, dass er mit seinen Drachenschreien für Aufsehen im Seelengrab gesorgt hat und er ihm viel Erfolg auf seinen Abenteuern wünscht. Nach genauem Hinsehen sticht aus der nett gemeinten Nachricht jedoch ein Detail heraus: Im Seelengrab? In der düsteren Geisterebene voller verlorener Seelen sollte eigentlich niemand mehr in der Lage sein, Briefe nach Himmelsrand zurückzuschicken.

Reddit-Community hat einige Theorien

Wer hat also den Brief geschrieben und dem unermüdlichen Postboten überreicht? Der Reddit-User the_denizen hat die Theorie, dass sich das Drachenblut inzwischen selbst Briefe zusendet, um sich selbst wichtiger zu fühlen. Thatdudesbox20 glaubt dagegen eher an göttliche Intervention. Seiner Meinung ist es Akatosh persönlich, der dem Spieler die vielen kleinen Nachrichten über Ereignisse schickt, die eigentlich niemand kennen sollte.

Für viele Spieler ist der Hauptverdächtige jedoch der Postbote selbst. Ist er ein Vampir oder gar ein Gott? Woher weiß er immer genau, wo sich das Drachenblut gerade aufhält? Mit diesen Fähigkeiten ist es ja wohl nicht so schwer zu glauben, dass er auch in der Oblivion-Ebene für gefangene Seelen die Post ausliefert.

