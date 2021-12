13 chillige Spiele, die eure Akkus wieder aufladen

Ihr wollt so richtig entspannen und die Seele beim Zocken baumeln lassen? Dann haben wir die perfekten Spiele für euch. Bild: Raw Fury, Getty Images/Ian Dyball.

Manchmal ist es Zeit für echte Herausforderungen mit Action-Titeln wie Dark Souls oder Call of Duty und manchmal ist es Zeit, abzuschalten. Wir möchten euch jetzt 13 Spiele vorstellen, die eure Batterien wieder aufladen und zum Entspannen und Wohlfühlen einladen.

Minecraft, Stardew Valley & Co: Einfach nur chillen

Mit Aufkommen der Pandemie und ihren großen Herausforderungen sehnten sich viele Spielende zum Feierabend und in ihrer Freizeit einfach nur noch nach Entspannung. Die Spielemacher scheinen das erkannt zu haben und so schießen immer mehr Wohlfühlspiele aus dem Boden, die euch eher wenig abverlangen und nicht noch den Stresslevel in die Höhe schießen lassen.

Darin erwarten euch meistens eine unaufgeregte Optik mit reduzierten Bedienoberflächen und keine strengen Ziele oder Vorgaben. Und auch das Schaffen einer Wohlfühlatmosphäre mit Farben, Sounds und Geschichten steht im Vordergrund.

Wir haben die Weiten der Videospiellandschaft einmal für euch durchforstet und entspannende Chill-Spiele für euch hervorgekramt. Dabei kommen sowohl PC- als auch Konsolen-Spieler auf PlayStation, Xbox und Switch auf ihre Kosten.

Viel Spaß mit folgender Bilderstrecke voller Wohlfühlspiele: