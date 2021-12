Dying Light 2 erscheint geschnitten und das hat fiese Konsequenzen

Versteh einer die USK: Spiele wie The Last of Us 2 erscheinen ungeschnitten, aber Dying Light 2 nicht. (Bild: Techland)

Die USK und Dying Light sind offenbar immer noch in einer komplizierten Beziehung. Laut einer Pressemitteilung hat die Zombie-Parkour-Fortsetzung nicht die notwendige Einstufung durch die USK-Prüfstelle erhalten und erscheint deshalb nur digital und geschnitten in Deutschland.

Dying Light 2 ist brutal, aber die USK ist brutaler

Wie schon beim Vorgänger auch macht die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kurz USK, Fans des Zombie-Parkours einen Strich durch die Rechnung. Die USK ist für die Altersfreigabe von Videospielen in Deutschland zuständig und verweigerte damals wie heute die erforderliche Einstufung von Dying Light beziehungsweise Dying Light 2.

Der erste Teil landete auf dem Index und durfte in Deutschland nicht beworben werden, was später sogar international für Probleme sorgte. Dying Light 2 Stay Human hingegen wird zumindest digital und in einer zensierten Fassung mit der Einstufung USK 18 hierzulande erhältlich sein.

"Look how they massacred my boy"

Diese wird aber vielen Spielern missfallen, denn sie kommt mit einigen Änderungen daher. So wird das Enthaupten und Zerstückeln von menschlichen Feinden deaktiviert und neutrale NPCs können nicht getötet werden. Entwickler Techland verspricht aber, dass Story, Spielfortschritt und grundsätzliches Gameplay dadurch nicht beeinflusst werden.

Auch der Koop-Modus wird zumindest anfangs für Frust sorgen, denn ihr könnt nur mit den Spielern gemeinsam zocken, die ebenfalls die zensierte deutsche Version besitzen. Techland versucht aber eine Lösung zu finden, sodass alle Gamer weltweit zusammen spielen können.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer

Laut Techland hat die ungeschnittene Version von Dying Light 2 trotz zahlreicher Versuche nicht die erforderliche USK-Einstufung erhalten. Aber das Unternehmen möchte nicht aufgeben und weitere Versionen des Spiels bei der USK einreichen.

So oder so könnt ihr über Umwege die ungeschnittene Version spielen, denn die deutschsprachige, physische Uncut-Version des Spiels wird in Österreich und der Schweiz erhältlich sein.

Dying Light 2 Stay Human erscheint voraussichtlich am 4. Februar 2022 für PC und Konsolen.