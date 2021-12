Cyberpunk 2077: Fan bringt Feature, das von CD Projekt Red aufgegeben wurde

Dank einer Mod könnt ihr Cyberpunk 2077 aus einer neuen Perspektive bewundern. Bildquelle: Getty Images/ max-kegfire

Ein Jahr nach dem Release von Cyberpunk 2077 vervollständigt ein Fan jetzt ein Feature, dass vom Entwickler CD Projekt Red aufgegeben wurde. Es macht Night City nicht nur umweltfreundlicher, sondern lässt euch auch entspannt die Schönheit der Stadt bewundern.

Cyberpunk 2077: Fan vervollständigt fehlendes Feature

In einem der bekanntesten Trailer für Cyberpunk 2077 schaut der Protagonist V aus einer Straßenbahn auf die Stadt Night City herab. Im fertigen Spiel ist das jedoch nicht möglich. Der Zug fährt zwar zwischen den Wolkenkratzern umher, aber wirklich einsteigen könnt ihr nicht.

Die Fans entdeckten jedoch bereits kurz nach Release, dass der Entwickler CD Projekt Red wohl an einem funktionierendem System für den Zug gearbeitet hatte. In einem Video auf Reddit erkundet ein Spieler beispielsweise die Schienen und die Bahnhöfe, die in ihren Grundzügen zwar existieren, aber niemals vervollständigt wurden.

Night City bekommt die Cybertram

Letztendlich ist es eine Mod, die Night City ein Jahr nach Release endlich eine funktionierende Straßenbahn beschert. "Metro System" auf der Seite Nexus Mods stammt von keanuWheeze und erweitert das Spiel um 19 eigens für die Mod gebaute Bahnhöfe.

Das System ist denkbar einfach. Ihr geht zu einem der Schnellreisepunkte an den Bahnstationen, betretet den Bahnhof und steigt in den Zug. Alles was dann noch zu tun bleibt, ist die Schönheit von Night City aus der First-Person- oder Third-Person-Perspektive zu bewundern. Ihr könnt sogar zwischen den Sitzen in der Bahn hin- und herspringen.

Ein Cyberpunk-Fan hat geschafft, woran CD Projekt Red scheiterte und hat das Rollenspiel um eine funktionierende Straßenbahn erweitert. Mit der Mod könnt ihr 19 neue Bahnstationen besuchen und aus dem Zug heraus die Stadt beobachten.