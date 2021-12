NFTs: Ubisoft hört die Kritik und macht weiter

Ubisoft gibt die Hoffnung nicht auf. NFTs bleiben! (Bild: Ubisoft / Getty Images - AaronAmat)

Ubisoft muss aktuell viel einstecken. Insbesondere ihre NFT-Offensive sorgt für viel Frust bei den Spielern. Das Unternehmen erklärt, es habe die Kritik verstanden. Trotzdem möchte Ubisoft an NFTs festhalten.

Ubisofts NFT-Kontroverse

Das Kartenhaus fällt langsam zusammen. Die Macher hinter Spielereihen wie Assassin's Creed und Far Cry stehen für ihre NFT-Implementierung ernorm in der Kritik. Ubisoft hat kürzlich den hauseigenen Service Quartz gestartet, über den Spieler aktuell NFTs für Ghost Recon Breakpoint erwerben und handeln können. Der entsprechende Trailer wurde binnen weniger Stunden mit über 22.000 Dislikes abgestraft und hinterher von YouTube entfernt. Laut Ubisoft war der Grund, dass man die Zuschauerzahlen auf das Video auf der Quartz-Website lenken wollte.

In einem Interview mit Decrypt, einem Online-Magazin für Kyrptowährung, äußert sich Ubisofts Blockchain Technical Director Didier Genevois zum NFT-Backlash. „Wir haben seit der Ankündigung viel Feedback erhalten und wir hören sowohl die Ermutigung als auch die Bedenken.“

Genevois sagt aber auch: „Wir verstehen, woher die Stimmung gegenüber der Technologie kommt und wir müssen sie bei jedem Schritt auf dem Weg dorthin berücksichtigen.“ Anders als die Entwickler des Ego-Shooters Stalker 2, die ebenfalls NFTs hinzufügen wollten und sich nach Fankritik dagegen entschieden haben, möchte Ubisoft seinen NFT-Zukunftsplan offenbar weiterverfolgen.

Ubisoft zu NFTs: „Es braucht Zeit“

Neulich verglich Ubisofts CEO Yves Guillemot die NFT-Kontroverse mit Lootboxen und DLCs. Er verteidigte NFTs und schlussfolgerte, dass sie sich wie Mikrotransaktionen nach einem anfänglichen Protest einfach in der Branche etablieren würden.

Genevois gibt nun Ähnliches zu verstehen: „Wir wissen, dass dies eine große Veränderung ist, die Zeit braucht, aber wir werden unseren drei Grundsätzen treu bleiben.“ Einer sei der Fokus auf sinnvolle Angebote für die Spieler, die ihnen ein besseres Spielerlebnis bieten. (Quelle: Decrypt)

Nur haben bisher Spieler zu Recht nicht verstehen können, welche Vorteile NFTs für ihre Spielerfahrung haben sollen. Das spiegelt sich auch in den Zahlen der gehandelten NFTs in Ghost Recon Breakpoint wider. Liz Edwards, Senior Character Artist für Apex Legends, zeigt in ihrem Tweet, wie schlecht Ubisofts NFTs derzeit laufen.

Und selbst Ubisofts eigene Entwickler können sich keinen Reim auf diese zwanghafte NFT-Gier machen. In internen Nachrichten habe das Team über die Daseinsberechtigung von NFTs diskutiert und sich gefragt, welches Problem NFTs angeblich lösen sollen und ob das Ganze die negative PR wert sei. Hinzu kommen weitere Skandale, weshalb immer mehr Mitarbeiter das Spiele-Unternehmen verlassen.

Kommentar von Sanel Rihic