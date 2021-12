Cyberpunk 2077: Entwickler erklärt, warum gewünschtes Feature fehlt

Die Polizei in Cyberpunk 2077

CD Projekt Red hat viel Zeit darin investiert, Cyberpunk 2077 zu dem Spiel zu machen, das es vor einem Jahr hätte sein sollen. Die Entwickler erklären jetzt in einem Livestream, warum es ein Feature trotzdem nie ins Spiel geschafft hat.

Cyberpunk 2077: Das Feature, das jeder wollte, fehlt bis heute

Night City aus Cyberpunk 2077 soll eine gefährliche Stadt voller Gangster und anderer mieser Gestalten sein. Auch der Protagonist V sieht Gesetze eher als eine Empfehlung und hat darum immer wieder Probleme mit den Ordnungshütern der Stadt. Selbst wenn die Polizisten fleißig auf euch schießen, werden sie sich jedoch nie in ein Auto schwingen und euch in eine Verfolgungsjagd verwickeln.

In einem Livestream erklärt der Entwickler Pawel Sasko warum CD Projekt Red dieses Feature nicht umsetzen konnte. So habe es schlicht und einfach technische Limitierungen gegeben, die die Verfolgungsjagden mit der Polizei verhindert hätten. Es sei nicht so gewesen, dass sie es nicht gemacht hätten, weil sie es nicht machen wollten.

Für die Frage zu den Verfolgungsjagden springt im Video zu 3:38:35:

Braucht jede Open-World eine Verfolgungsjagd?

Bevor er über die technischen Limitierungen spricht, verteidigt Pawel Sasko Cyb das Spiel außerdem damit, dass schließlich nicht jedes Open-World-Spiel Verfolgungsjagden hätte. Elden Ring und Sonic würden schließlich auch ohne auskommen. Auf Reddit sorgt der Vergleich für viel Verwirrung und auch für Ärger. Wahrscheinlich wollte Sasko jedoch nur einen Scherz machen.

Verfolgungsjagden mit der Polizei gehören eigentlich in jedes Spiel, in dem es ansatzweise um Verbrechen geht. Ein Spieler konnte bereits einen Ausblick darauf sehen, wie eine Verfolgungsjagd in Cyberpunk 2077 ausgesehen hätte. Der Gangster-Traum hielt jedoch nur für drei Sekunden an.

In Cyberpunk 2077 gibt es keine Verfolgungsjagden mit der Polizei. Stattdessen teleportieren sich die Ortungshüter einfach die Nähe des Spielers und schießen auf ihn. Ein bitterer Beigeschmack für viele Fans, die sich ein Grand Theft Auto in der Cyberpunk-Zukunft gewünscht hatten.