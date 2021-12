Liebe auf den ersten Klick: Für diese 16 Spielcharaktere schwärmt jeder

Tifa Lockhart und Link sind nur zwei von vielen Charakteren, für die wir alle schwärmen. (Bild: Getty Images / Artphoto13, Nintendo, Square Enix)

An charakterstarken Frauen, mysteriösen Bad Boys und allem dazwischen, was das Herz begehrt, mangelt es Videospielen nicht. 16 eurer und unserer beliebtesten Herzensbrecher haben wir für euch in einer Bilderstrecke zusammengetragen.

Diese Charaktere haben euer Herz erobert

Bestimmte Schwärmereien für fiktive Charaktere vergisst man einfach nicht so leicht. Wir haben deswegen unsere Community auf Facebook sowie unsere Redaktion gefragt: "Wer war der allererste oder auch der einprägsamste Charakter in einem Videospiel, für den ihr geschwärmt habt?"

Die meist genannten, aber auch interessantesten Antworten, haben es in unsere Bilderstrecke geschafft. Klickt euch gleich hier durch und verliebt euch erneut in die folgenden Kandidaten:

Und, war euer Herzblatt mit von der Partie oder habt ihr der Liste noch den einen oder anderen Namen hinzuzufügen?