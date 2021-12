Brillantes Koop-Spiel erobert Steam dank dickem Rabatt

It Takes Two ist vielleicht das beste Koop-Spiel, das dieses Jahr erschienen ist – und jetzt gibt es auch einen dicken Rabatt auf den Hit! (Quelle: Hazelight)

Wie wäre es denn mit einem meisterhaften Koop-Spiel, dass ihr über die Weihnachtsfeiertage auch mit eurer Familie spielen könnt? Der Steam-Hit It Takes Two klettert wieder die Charts-Leiter nach oben, während das Spiel mit einem deutlichen Rabatt angeboten wird.

Koop-Meisterwerk mit 50 Prozent Rabatt auf Steam

Der Überraschungs-Hit It Takes Two ist zurück in den Steam-Charts und das mehr als verdient: Das hochgelobte Koop-Adventure hat über die Feiertage und bis zum 5. Januar einen dicken Rabatt von 50 Prozent auf Steam bekommen – und kostet somit nur noch 19,99 Euro. Holt euch das Spiel jetzt, falls ihr das Angebot mitnehmen wollt!

In It Takes Two übernehmt ihr gemeinsam mit einer anderen Person die Rollen von Ray und Cody, die über ihre gemeinsamen Abenteuer im Spiel mehr und mehr zueinanderfinden. Das Gameplay ist komplett auf eine runde Koop-Erfahrung abgestimmt – was das Spiel auch so besonders macht. Zweimal kaufen müsst ihr es dafür aber nicht.

Das Koop-Meisterwerk It Takes Two hat den Preis für das beste Spiel das Jahres bei den Game Awards gewonnen! Hier sind alle Gewinner im Überblick:

Game Awards 2021 Alle Gewinner im Überblick

Nur einmal kaufen – und dann zusammen spielen!

Sobald ihr euch It Takes Two einmal beschafft habt, könnt ihr über den kostenfreien Freundespass jede mögliche Person zum Spielen einladen. Theoretisch könnt ihr das Spiel auch mit mehreren Freunden durchspielen – nur eben nicht gleichzeitig.

Möglich ist hierbei weiterhin generationsübergreifendes Spielen. Solltet ihr euch It Takes Two also auf der PS5 holen, dürft ihr es mit jemandem auf der PS4 spielen. Plattformübergreifend ist das Koop-Adventure aber nicht: Ein PC-Spieler könnte demnach keinen Spieler auf der PS4 einladen.

Falls ihr It Takes Two lieber im Couch-Koop mit jemandem direkt zu Hause spielen wollt, ist das natürlich auch möglich! It Takes Two ist am 26. März 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox X|S erschienen.