GTA Online: Nach 8 Jahren müssen etliche Spieler Abschied nehmen

Rockstar zieht den Schlussstrich. Nach 8 Jahren hat sich das Studio dazu entschlossen, die GTA-Online-Server für PS3- und Xbox-360-Spieler vom Netz zu nehmen. Die alte Konsolenversion wurde zwar schon seit Langem nicht mehr mit großen Updates versorgt, für viele Spieler endete damit trotzdem eine legendäre Ära.

GTA Online: Rockstar schließt die PS3- & Xbox-360-Server

Seit mehr als 8 Jahren ist GTA 5 nun schon auf dem Markt – und das Spiel verkauft sich trotz seines hohen Alters weiterhin wie geschnitten Brot. Nicht nur das, in einigen Monaten erscheint zudem die überarbeitete Version des Open-World-Hits für PS5 und Xbox Series X|S, deren erster Trailer jedoch bei der Community alles andere als gut ankam.

Gleiches gilt für einen Schritt, den Rockstar seit langer Zeit angekündigt hatte: Die Server von GTA Online auf der PS3 und Xbox 360 gingen offline – und damit endete für viele Spieler ein wichtiges Kapitel, wie ein Blick in den offiziellen Subreddit zeigt:

In den Kommentaren tauschen sich die GTA-Fans über ihre besten Erlebnisse im Spiel aus, erinnern sich an „die guten alten Zeiten“ und an die Gerüchte, die kurz nach dem Release des Online-Modus die Runde machten.

So glaubten einige Spieler etwa daran, dass sie bereits vorab Zugriff auf die Heists bekommen, wenn sie sich eines der teuren Apartements im Spiel kaufen. Dabei erwähnte Rockstar Games diverse Male, dass die spektakulären Raubzüge erst mit einem späteren Update ihren Weg ins Spiel finden würden.

Andere GTA-Online-Gamer berichten darüber, wie die Server in der Anfangszeit von spendablen Hackern bevölkert wurden, die die Spieler nach Lust und Laune mit Unmengen an Geld versorgten.

GTA 6: Bislang gibt es nur Gerüchte

Obwohl es in der GTA-6-Gerüchteküche bereits seit Jahren brodelt, gibt es bislang keinerlei handfeste Informationen, die von Rockstar Games bestätigt wurden.

Ein Insider geht etwa davon aus, dass GTA 6 wahrscheinlich nicht den Ansprüchen der Fans gerecht werden wird. Und auch Rockstar-Veteran Jamie King wäre nicht überrascht, wenn der nächste Open-World-Hit von Rockstar etwas an Biss verliert.

Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass der Release von GTA 6 deutlich runder abläuft, als der der Remastered-Version der GTA-Trilogy – auch wenn dieser Termin noch in weiter Ferne liegt.