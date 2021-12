Streng geheim: Die besten Stealth-Spiele aller Zeiten

Sieben Schleichabenteuer, die unvergessen bleiben. (Bild: Konami / Ubisoft)

Licht aus, Schalldämpfer dran und bloß keinen Lärm verursachen. In Stealth-Spielen seid ihr die cleverste Person im Raum und manövriert um Dutzende Gegner und Kameras herum, um euer Ziel heimlich zu erreichen. Das Glücksgefühl am Ende, wenn man eine bockschwere Mission ungesehen abschließt, macht das Stealth-Genre zu einer einzigartigen Erfahrung.

Spezialagenten, Meisterdiebe und Auftragsmörder

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde ein Spielgenre immer größer: Die Stealth-Spiele. Mittlerweile gibt es sie nur noch vereinzelt. Woran hat’s jelegen? Das fragt man sich am Ende immer.

Das erste Mal in eine gut gesicherte Terrorbasis eindringen, mit einem seltenen Juwel eine streng bewachte Bank verlassen oder aus einer scheinbar aussichtslosen Lage unbeschadet entkommen – das macht Stealth-Spiele so großartig. Und ja, dazu gehört auch, seinen Spielstand ein Dutzend Mal neu laden zu müssen. Die sieben besten Stealth-Spiele haben wir für euch in einer Bilderstrecke festgehalten.

Neues Jahr, neues Glück! Vielleicht überrascht euch eine Spieleschmiede 2022 mit einem neuen Schleichabenteuer.