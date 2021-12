Final Fantasy 16 hat schlechte Nachrichten für alle Ungeduldigen

Final Fantasy 16 braucht doch noch ein bisschen mehr Zeit. (Bild: Square Enix)

Der offizielle Twitter-Account von Final Fantasy 16 gibt endlich ein Update zum heiß erwarteten Release – nur leider besagt dieses, dass Fans sich noch länger gedulden müssen als erhofft. Wann soll das Spiel also erscheinen?

Final Fantasy 16: Warum kommt es zu Verzögerungen?

"Final Fantasy"-Produzent Naoki Yoshida wendet sich in einem Tweet an alle Spielerinnen und Spieler, die derzeit auf den Release – oder zumindest einen Veröffentlichungstermin – zu Final Fantasy 16 warten.

Yoshida erklärt darin, dass die Pandemie die Entwicklung des Spiels stark beeinträchtigt habe, da viele von zu Hause aus arbeiten würden. Er geht aber davon aus, dass dies im kommenden Jahr kein allzu großes Problem mehr sein würde.

Trotzdem wird das Spiel nun erst sechs Monate nach seinem geplanten Release veröffentlicht. Die nächste große Final-Fantasy-Präsentation soll im Frühjahr 2022, statt Ende 20221, stattfinden und mehr Aufschluss geben:

Wann erscheint Final Fantasy 16?

Einen offiziellen Release-Zeitraum gibt es immer noch nicht. Ausgehend von den vorherigen Leaks und Gerüchten, gehen manche nun aber davon aus, dass Final Fantasy 16 im Oktober oder November 2022 erscheinen könnte.

Ursprünglich sollte das PlayStation 5 exklusive RPG nämlich schon Ende 2021 erscheinen, wenn man den Leaks Glauben schenkt. Als jedoch klar wurde, dass daraus nichts wird, hatten viele einen Release im Frühjahr 2022 erwartet, zumal die erwähnte FF-Präsentation ursprünglich Ende 2021 stattfinden sollte.

Gerüchten zufolge soll immerhin nicht viel Zeit zwischen der Bekanntgabe des Release-Termins und der tatsächlichen Veröffentlichung liegen. Bleibt also nur zu hoffen, dass da etwas dran ist. (Quelle: Twitter / imramzomg Reddit / badlybrave)

Ersten Trailern nach zu urteilen, wird sich das Warten so oder so auszahlen. Oder was sagt ihr zu den folgenden Eindrücken?

Final Fantasy 16 | Erster Story-Trailer

Neben mehr Infos und einem möglichen Release-Termin für Final Fantasy 16, könnte es mit etwas Glück auch Neuigkeiten zu Final Fantasy 7 Remake im Frühjahr geben. Lassen wir uns also überraschen.