Skyrim: Fan fürchtet, dass Begleiter ein Psychopath ist

Die Begleiter in The Elder Scrolls 5: Skyrim müssen einiges über sich ergehen lassen. Ein Fan befürchtet, dass seine treue Gefährtin Lydia kurz vor davor ist, sich für all die Gemeinheiten zu rächen. In einem witzigen Reddit-Clip gibt sie ihm bereits eine subtile Warnung.

Skyrim: Ein Begleiter sieht rot

Die Erfolge des Drachenbluts in The Elder Scrolls 5: Skyrim finden auf dem Rücken seiner Begleiter statt. Die Huscarle, Söldner oder manchmal auch Freunde müssen euch in jede noch so tiefe Dwemer-Ruine begleiten und dabei noch die Items schleppen, die ihr nicht unbedingt braucht. Das kann nicht ewig gut gehen.

Der Reddit-User CoyoteBalls zeigt jetzt ein Video seiner Gefährtin Lydia, die offenbar kurz davor ist, sich gegen ihn zu wenden. Noch ist ihr Zorn gegen einen Banditen gerichtet. Mit ihrem Blitzstab brät sie den bereits besiegten Widersacher bis der Seelenstein vollständig aufgebraucht ist. Ihre Augen zeigen jedoch ihre wahren Intentionen.

Skyrim: Lydias Zorn hat gute Gründe

Der Reddit-User Feet_with_teeth merkt völlig zurecht an, dass dieser Blick eine Warnung ist. Der durchgehende Blickkontakt kann nur eins bedeuten: Du bist der nächste! CoyoteBalls sollte in den nächsten Nächten also besser mit einem offenen Auge schlafen.

In den Kommentaren unter dem Video gibt es jedoch auch jede Menge Gründe für Lydias Zorn. Schließlich behandeln die vielen Spieler ihre Begleiter nicht gerade mit Respekt. Lydia wurde beispielsweise mit Fus Ro Dah umhergeschleudert und vor dem Altar stehen lassen. Mehrere Spieler haben sie sogar einfach irgendwo in Himmelsrand verloren.

Seid nett zu euren Begleitern in Skyrim. Ihr wisst nie, ob sie nicht irgendwann genug davon haben, Packesel für euch zu spielen.