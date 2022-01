The Witcher 3: Netflix und Steam bringen großes Rollenspiel-Comeback

Geralt kann sich freuen. Steam und Netflix bringen ihm wieder neue Fans.

Das preisgekrönte Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt ist inzwischen schon fast sieben Jahre alt. Sowohl Steam als auch Netflix tragen jetzt jedoch dazu bei, dass die Spielerzahlen wieder nach oben schießen.

The Witcher 3 feiert Mega-Comeback auf Steam

Monsterjäger Geralt findet einfach keine Ruhe. Fast sieben Jahre sind seit dem Release von The Witcher 3: Wild Hunt vergangen und trotzdem scheinen die Spieler einfach nicht genug von ihm bekommen zu können. Als wahrer Steam-Dauerbrenner erreichte das Game im Jahr 2021 immer noch einen Bronze-Award für gleichzeitige Spieler. Auch jetzt gerade steht das Rollenspiel wieder auf dem sechsten Platz der Topsellerliste.

Die Game of the Year Edition mit allen DLCs und den beiden umfangreichen Erweiterungen kostet auf Steam aktuell nur 9,99 Euro. Falls ihr bisher noch gezögert habt, gibt es also kaum einen besseren Moment, um The Witcher 3 nachzuholen. Das Angebot gilt noch bis zum Mittwoch, den 5. Januar.

The Witcher 3: Wild Hunt - GAME OF THE YEAR Trailer

Netflix macht Geralt populär

Die Seite steamcharts zeigt, dass auch die Spielerzahlen für The Witcher 3 wieder in die Höhe schießen. Im Dezember 2021 stieg die Zahl im Vergleich zum Vormonat um ganze 60 Prozent. Am 27. Dezember wurde sogar ein Höchststand von 78.592 Spielern erreicht. Zum Vergleich: Der Rekord des Rollenspiels liegt bei 103.329 Spielern. Das war im Januar 2020.

Wie schon vor zwei Jahren steht Geralt auch jetzt nicht nur in seinem Spiel im Rampenlicht. Die zweite Staffel der "The Witcher"-Serie auf Netflix wird sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass so viele Spieler wieder in die düstere Fantasy-Welt zurückkehren wollen. Auch interessant: CD Projekt Reds neuestes Spiel Cyberpunk 2077 konnte im Dezember ebenfalls an Spielern gewinnen. Der Höchststand von 30.227 Spielern im Dezember 2021 kann mit The Witcher 3 aber nicht mithalten.

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition - [PlayStation 4]

The Witcher 3: Wild Hunt feiert ein Comeback auf Steam. Das Rollenspiel erreicht die Top 10 der Topseller und auch die Spielerzahlen steigen. Neben einem Rabatt sorgt auch die Netflix-Serie für neues Interesse an der Fantasy-Welt.