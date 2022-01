Zelda: Breath of the Wild – Fan verzweifelt über geheimer Troll-Truhe

Ein Zelda-Fan findet eine Truhe in Breath of the Wild, die ihm den letzten Nerv raubt.

Die Entwickler von The Legend of Zelda: Breath of the Wild haben unzählige Schätze in Hyrule verteilt. Ein Fan steht jetzt jedoch vor einer Schatztruhe, bei der er sich fragen muss, ob sich Nintendo gerade über ihn lustig macht.

Zelda-Fan findet die schlimmste Truhe im Spiel

Die Ballade der Recken ist eine der letzten großen Prüfungen in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Der DLC schickt euch durch mehrere Schreine und letztendlich auch durch einen neuen Titanen. Der Reddit-User Mental-Street6665 muss jetzt aber feststellen, dass dort auch eine der frustrierendsten Schatztruhen im Spiel versteckt ist.

Die Truhe steckt hinter einem rotierenden Zahnrad, das von Link mit dem Stasis-Modul aufgehalten werden muss. Damit jedoch nicht genug: Im Zahnrad ist nur eine winzige Öffnung. Um an die Truhe zu gelangen, müsst ihr das Rad also genau in der richtigen Sekunde anhalten. Als dem frustrierten Fan dies endlich gelingt, erwartet ihn jedoch schon die nächste Überraschung.

Arbeiten bei Nintendo fiese Trolle?

So spät im Spiel ist der Gerudo-Schild eine gewaltige Enttäuschung. Mit dem Hylia-Schild, den Mental-Street6665 bereits besitzt, kann er in keinem Fall mithalten. Dazu kommt noch die nervige (und für viele Spieler allgegenwärtige) "Dein Inventar ist voll"-Nachricht. Letztendlich schleudert das Zahnrad den Fan sogar noch davon, als dieser sich voller Enttäuschung zurückziehen will.

Es ist nicht das erste Mal, das Zelda-Fans eine gewisse spielerische Bösartigkeit bei Nintendo vermuten. Dieses Gefühl, dass sich ein Entwickler ins Fäustchen gelacht hat, als er eine Truhe mit einem nutzlosen Item versteckt hat. Ein Spieler erlebte beispielsweise auf der Suche nach einem der 900 Krog-Samen eine herbe Enttäuschung

