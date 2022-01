Gratis-Games bei Epic: 3 Abenteuer-Hits nur noch kurze Zeit verfügbar

Im Epic Games Store könnt ihr euch aktuell gleich drei Gratis-Abenteuer schnappen. (Bildquelle: Damir Khabirov, Getty Images / Boarding1Now, Getty Images)

Im Epic Games Store könnt ihr euch jetzt nur noch für wenige Tage gleich drei hochwertige Abenteuer gratis schnappen und eine der größten Gaming-Ikonen aller Zeiten durch eine Trilogie voller Action und Gefahren steuern.

Bis zum 6. Januar um 17 Uhr habt ihr noch die Möglichkeit, euch bei Epic Games die Reboot-Trilogie des Tomb-Raider-Franchises zu sichern. Lara Crofts Prequel-Abenteuer Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider sind derzeit im Store kostenlos erhältlich.

Epic Games Store: Tomb-Raider-Trilogie kostenlos schnappen

Die Prequel-Trilogie zeigt, wie aus einer jungen Lara Croft die erfahrene Grabräuberin wurde, die seit ihrem Videospiel-Debüt in den 90er Jahren für Furore in der Gaming-Branche sorgt und zu den bekanntesten Figuren des gesamten Mediums zählt. In den drei Spielen könnt ihr die Archäologin wie gewohnt durch zahlreiche Grabkammern lotsen, Rätsel lösen, Gegner ausschalten und exotische Orte erkunden.

Schaut euch hier einige der Gameplay-Features in Shadow of the Tomb Raider an:

E3 2018 Gameplay Präsentation

Im ersten Spiel, Tomb Raider (2013), strandet ihr auf der verwunschenen Insel Yamatai und müsst euch dort gegen eine mysteriöse Sekte beweisen.

In Rise of the Tomb Raider von 2015 verschlägt es euch nach Sibirien auf der Suche nach der verlorenen Stadt Kitezh. Auf eurer Expedition werdet ihr von der Geheimorganisation Trinity bedrängt, die auf der Jagd nach einem ganz besonderen Artefakt in Kitezh ist.

In Shadow of the Tomb Raider von 2018 werdet ihr erneut mit Trinity konfrontiert und müsst in einem lateinamerikanischen Urwald ein Rennen gegen die Zeit gewinnen, um die Welt zu retten.

Holt euch die Gratis-Games im Epic Games Store!

Nächstes Gratis-Game bei Epic: Gods Will Fall

Nachdem ihr euch die Tomb-Raider-Trilogie geschnappt habt, müsst ihr nur bis zum 6. Januar um 17 Uhr warten, dann bietet euch Epic mit Gods Will Fall ein neues Gratis-Game an. In dem Fantasy-Abenteuer müsst ihr eine Gruppe keltischer Krieger anführen, um die Götter zu stürzen und die Menschheit vor ihrem sadistischen Regime zu schützen.

Hier ist der Launch-Trailer zu Gods Will Fall:

Gods Will Fall: Launch-Trailer

