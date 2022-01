Pokémon Diamant & Perle: Spieler erwischt Monster in schlüpfriger Situation

Ein Spieler ruft sein Bidifas in einem wirklich ungünstigen Moment. Bild: Game Freak, ILCA, Getty Images/AaronAmat.

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle haben durchaus eine Fülle an Bugs zu bieten. Während die meisten davon nervig bis kurios sind, ist der folgende besonders witzig: Ein Spieler zeigt in einem Reddit-Clip, was sein Bidifas so treibt, wenn es sich ganz unbeobachtet fühlt.

Trainer erwischt Pokémon in Aktion

Die Sinnoh-Remakes Pokémon Diamant und Perle haben mit ihren Bugs bereits für so einige nervige wie lustige Momente gesorgt. Ein Redditor hat nun sogar einen Bug gefunden, der selbst spontane Spitznamen-Wechsel an Absurdität übertrifft.

Als User Tristonia7 über eine Wasseroberfläche surfen will, ruft er ein Bidifas zur Hilfe. Dieses befindet sich gerade jedoch in einer äußerst pikanten Situation mit einem Artgenossen, wie das folgende Video zeigt:

Spieler sind schockiert

In den Kommentaren unter dem Clip wird eines klar: Mit einem solchen Bug hat niemand gerechnet. Ein User schreibt dazu aber nur trocken: "Und das, Kinder, passiert im Pokémon-Hort wenn keiner hinschaut." – Ja gut, irgendwo müssen die Eier ja herkommen.

Dass ihr selbst diesem Glitch begegnet, ist aber eher unwahrscheinlich. Der Poster nutzt nämlich einen speziellen Glitch im Spiel aus, der es ermöglicht Items und Pokémon zu duplizieren. Dieser kann auslösen, dass gleich zwei oder mehr Pokémon zur Hilfe eilen, wenn ihr sie ruft.

In unserem Community-Ranking aller Pokémon-Spiele schneiden Diamant und Perl ganz gut ab. Welchen Platz sie sich ergattern konnten, erfahrt ihr in der folgenden Bilderstrecke:

In den Remakes müsst ihr keines eurer eigenen Pokémon mehr zum "VM-Sklaven" machen, um Wasser, Felsen und Bäumen im Weg zu trotzen. Die Entwickler haben anscheinend eingesehen, dass Bidifas von Spielerinnen und Spielern für diese Zwecke missbraucht wurde und macht es deswegen kurzerhand gleich zum Mädchen für alles.

Nur blöd, dass das arme Biber-Monster dadurch anscheinend keine private Zeit mehr für sich hat – selbst in besonders intimen Momenten.