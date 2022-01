Steam erreicht fetten Meilenstein: Das treiben PC-Spieler auf der Plattform

Steam knackt erneut einen beachtlichen Rekord. Bild: Valve, Getty Images/kieferpix.

Die Spieleplattform Steam beginnt das Jahr 2022 mit einem fetten Paukenschlag und kann einen neuen Rekord für sich verzeichnen. Wie viele PC-Spieler sich auf der Plattform tummeln und was sie dort so treiben, schauen wir uns einmal genauer an

Steam knackt den Spielerrekord

Nachdem Steam vor nicht allzu langer Zeit ein All-Time-High an Spielerzahlen erreichen konnte, folgt nun der erneute Rekordbruch. Am 02. Januar versammeln sich ganze 27.942.036 PC-Spieler im Launcher von Steam und kratzen dabei fast an der 28-Millionen-Marke – ein erstaunliches Ergebnis (Quelle: SteamDB)

Offenbar treibt die anhaltende Pandemie Menschen noch immer vermehrt vor die Bildschirme und am liebsten anscheinend vor die PC-Bildschirme. Hier könnt ihr den stetigen Siegeszug der Videospielplattform im Verlauf bestaunen:

Seit 2008 wächst Steam stetig. Das angezeigte "A" markiert übrigens die Deklarierung von COVID-19 zu einer Pandemie durch die WHO.

Welche Games werden am meisten gezockt?

Der Blick in die Statistik zeigt zudem, dass am Sonntag von den fast 28 Millionen Spielern nur etwas über 8 Millionen tatsächlich mit dem Zocken auf der Spieleplattform von Valve beschäftigt waren. Das entspricht gerade einmal 29 Prozent.

Offenbar haben also viele nur ihre Zeit mit dem Online-Shoppen von Spielen verbracht, sind auf Profilen umhergeschlichen oder haben die Anwendung einfach nur im Hintergrund laufen gehabt – Autostart sei Dank.

Doch welche von den tatsächlich gezockten Spielen waren dabei die beliebtesten? Für Steam-Kennerinnen wenig verwunderlich, aber Counter-Strike: Global Offensive führt diese Bestenliste nach wie vor an. In den Top 5 folgen dann noch Dota 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends und GTA 5. Damit tummeln sich die immergleichen Urgesteine unter den Favoriten der PC-Spieler. Der neuste dieser Ranking-Vertreter kann gerade einmal mit einem Erscheinungsdatum von 2019 glänzen.

Wenn sich das Wachstum von Steam weiterhin so entwickelt, wird der nächste Spielerzahlenrekord wohl nicht lange auf sich warten lassen.