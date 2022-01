Cyberpunk 2077: Nach Keanu Reeves wird Mr. Bean zum Helden

Keanu Reeves hatte genug Spaß in Cyberpunk 2077. Ein Fan macht jetzt Mr. Bean zum Helden.

Der Internet-Liebling Keanu Reeves spielt in Cyberpunk 2077 den Rockstar Johnny Silverhand. Ein Fan hat ihm jetzt einen ungleichen Gefährten zur Seite gestellt. Die Rede ist natürlich von niemand geringerem als Mr. Bean.

Cyberpunk 2077: Mr. Bean wird zum Helden

Nach viel Kritik scheint Cyberpunk 2077 viele verlorene Fans zurückgewinnen zu können. Inzwischen wird das Rollenspiel auf Steam sogar "Größtenteils positiv" bewertet. Der YouTuber eli_handle_b․wav ist jedoch der Meinung, dass Night City noch ein wichtiger Star fehlt. Gemeint ist natürlich Mr. Bean.

Das Video zeigt, wie sich die britische Ikone in der dystopischen Welt von Cyberpunk 2077 zurechtfindet. Begleitet wird er dabei nicht nur vom Protagonisten V, sondern auch von Johnny Silverhand, natürlich gespielt von Keanu Reeves. Das perfekte Duo!

Fans feiern den neuen Cyber-Helden

Das Video lässt das absurde Szenario eigentlich ganz natürlich wirken. Die Bildbearbeitung integriert Mr. Bean perfekt in die düstere Welt von Cyberpunk 2077. Auch bei den Fans auf YouTube kommt das Crossover gut an. Ein Reddit-Post, der das Video zeigt, hat sogar bereits mehr als 30.000 Upvotes erhalten.

Der YouTuber eli_handle_b․wav hat bereits viel Erfahrung damit, Personen in Videospiele einzufügen, die dort eigentlich nichts verloren haben. Andere Videos zeigen unter anderem Vladimir Putin in Half-Life 2 und den Superhelden Blade in The Witcher 3: Wild Hunt.

Cyberpunk 2077 für die PS4. Leider ganz ohne Mr. Bean:

Cyberpunk 2077 (PS4) [ENGLISH Version]

Ein "Cyberpunk 2077"-Fan bringt Keanu Reeves und Mr. Bean zusammen. Das Rollenspiel kann durch dieses Crossover auf jeden Fall nur besser werden. Der von Rowan Atkinson gespielte Charakter scheint in Night City außerdem ziemlich gut klarzukommen.